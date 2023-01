倖田來未が白と黒の対で魅せる新曲MV2本同時公開

倖田來未が2023年1月18日にリリースしたMusic & Live Package『WINGS』より新曲2曲「Wings」「Trigger」のMVを公開した。

本作のCDには、8月に配信シングルとしてリリースされた愛する人との未来を歌ったミディアムバラード「Wings」をはじめ、オリックス・バファローズの黒木投手の登場曲として今年3月に発表され現在までCD未収録の楽曲となっていた新曲「Its ”K” magic」、2023年1月8日から放送されているBSプレミアム・BS4Kプレミアムドラマ『我らがパラダイス』主題歌「Hello Yesterday」など、多彩なジャンルの楽曲が全6曲収録。また通常盤のDVDとBlu-rayには、自身初となったフルオーケストラ公演「billboard classics KODA KUMI Premium Symphonic Concert 2022」のコンサート映像(edit ver.)が収録されている。

公開された「Wings」のMVは、白の倖田來未の背に楽曲が流れていくにつれ美しく大きな翼が形成されていく。同作と対になっている「Trigger」では黒の倖田來未がダンスで魅せるダークでクールな世界観のMVとなっている。

<リリース情報>

倖田來未

Music & Live Package『WINGS』

発売日:2023年1月18日(水)

ファンクラブ・mu-mo shop限定盤

RZC1-77666/B~C[CD+2DVD+特殊]

RZC1-77667/B[CD+Blu-ray+特殊]

・BOX仕様

・デジパック

・ポスターサイズ歌詞

・フォトブック「WINGS」

・フォトブック「billboard classics KODA KUMI Premium Symphonic Concert 2022」

=収録内容=

CD

1. Wings

2. Hello Yesterday

3. BLACK WINGS [Interlude]

4. Trigger

5. Heaven Tonight

6. Its ”K” magic

【DVD/Blu-ray】

・billboard classics KODA KUMI Premium Symphonic Concert 2022 @festival hall(full ver.)

1. Bow Wow

2. TABOO

3. Bassline

4. Swallowtail Butterfly~あいのうた~

5. 愛のうた

6. 100のコドク達へ

7. NO ME WITHOUT YOU

8. 恋のつぼみ -A Cup Of Milk Tea Bossa Nova Version ver.-

9. Someday

10. 1000の言葉

11. you

12. WALK OF MY LIFE

13. Youre So Beautiful

14. Butterfly

15. Alive

16. Through the sky

・Wings -Music Video-

・Trigger -Music Video-

・Behind The Scenes -WINGS-

通常盤

RZCD-77664/B[CD+DVD]

RZCD-77665/B[CD+Blu-ray]

収録内容:

【CD】

【DVD/Blu-ray】

・billboard classics KODA KUMI Premium Symphonic Concert 2022 @festival hall(edit ver.)

1. Bow Wow

2. 愛のうた

3. 100のコドク達へ

4. 恋のつぼみ -A Cup Of Milk Tea Bossa Nova Version ver.-

5. you

6. WALK OF MY LIFE

7. Youre So Beautiful

8. Butterfly

※billboard classics KODA KUMI Premium Symphonic Concert 2022のコンサート映像に関しましては、セレクトされた楽曲の映像を収録致します。

