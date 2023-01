桜の下でティーパーティ♪ 春を先取り桃色キュートなディズニーキャラクターたち

毎年大人気の桜をモチーフにしたアイテムが、今年もディズニーストアにて2023年1月20日(金)より新登場! 春を先取りできる、桜色の可愛いプーさんたちの新作アイテムを紹介します。

桜をモチーフにした春にぴったりなプーさんとピグレットなどのアイテムが、ディズニーフラッグシップ東京とディズニーストア店舗、ディズニー公式オンラインストアshopDisney(ショップディズニー)に新登場。

今回のテーマは桜の下でティーパーティーを楽しむプーさんたち。

風に舞う桜の花びらをイメージしたマーブル模様と、落ち着いたくすみカラーのアートを組み合わせた大人っぽいアイテムがラインナップされている。

ぬいぐるみやインテリアグッズを中心としたアイテムが取り揃えられており、ぬいぐるみは、今までにないくすみピンクを使い、ほんのり赤くなった頬や飾られた淡いピンクのリボンが心をくすぐるキュートなデザインで、プーさん、ピグレット、ふたりで並んだ姿が可愛いチップ&デールを展開。

また、のんびりと横になって空を見上げるプーさんをイメージしたティッシュボックスカバーや桜を楽しむプーさんとピグレットをデザインしたクッションなど、春の新生活に向けたインテリアグッズも登場する。

カップ&ソーサーやティーポット、プレート、スプーン&フォークなどのテーブルウェアもラインナップされているので、クッションやぬいぐるみと合わせて、自宅でもお花見気分を楽しむことができそうだ。

また、桜餅をイメージしたツムツムぬいぐるみが食べたくなる愛らしさで要チェック。

うるんだ瞳とぽっちゃりとしたふわふわなボディがキュートなぬいぐるみシリーズ「うるぽちゃちゃん」に、桜色のプーさんと仲間たちのぬいぐるみも登場するので、ぬいぐるみファンの方はお見逃しなく!

