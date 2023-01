上白石萌歌 2023年は「余裕を持ってすごく豊かな1年になれるように」

上白石萌歌(adieu)がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! adieu LOCKS!」。1月16日(月)の放送では、2023年最初の出演ということで、今年の目標を書き初めで発表しました。上白石:もう2週間経っちゃいましたけど、明けましておめでとうございます!私もSCHOOL OF LOCK! 毎年恒例の書き初めに挑戦します! 去年(2022年)はadieuと上白石萌歌で2枚、自分のほうは『すなお』、adieuのほうは『脱皮』と書きました。今年はどっちも合わせて、総合的な目標として書きたいと思います!じゃあ、書くか……“今年の目標”って聞かれがちですよね。私はあまり目標を考えてこなかったので、毎年考えちゃうんですけど……すごい漠然とした目標です(笑)。(書きながら)うわ、これ入るかな? ちょっと……私、書道苦手だったんだよな。やっと卒業できると思っていたら……毎年書くとは(笑)。でも、こんな機会を与えていただいて嬉しいですね!上白石:はい、書きました。私の今年の目標は『豊かな心』です!体はもちろんなんですけど、心の健康を大事にするという意味と、私はもともと本を読むことが好きなんですけど、今年はよりたくさんの本を読んで心の治安を守るということ(笑)。あとは、もっといろんな言葉を知りたいなっていう思いがあります!豊かな心でお芝居をしたり、料理をもっと極めたり……とにかく余裕を持ってすごく豊かな1年になれるように、今年も楽しみたいと思います!<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長(小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE)放送日時:月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/lock/