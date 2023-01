「立ち向かったという事実だけですごい」共通テストを受けた受験生へのエール

ラジオの中の学校、TOKYO FMの番組「SCHOOL OF LOCK!」(月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55)。1月16日(月)は、『共通テスト結果報告会』をテーマに放送。パーソナリティのこもり校長(小森隼/GENERATIONS from EXILE TRIBE)が、14日(土)と15日(日)に行われた大学入学共通テストを受けた受験生リスナーのメッセージを紹介しエールをおくりました。こもり校長:この週末、土曜日曜に大学入学共通テストがありました。新聞に掲載されている問題を見ているんだけど……俺のころはセンター試験だったけど受けたことはないし、俺は中学受験と高校受験しか経験がないんだけど、これに立ち向かったという事実だけでものすごいことだよなと思っている。生徒(リスナー)はこの問題を受けたんだなと思うと、ものすごい気合いとメンタルを持ってのぞんだんだろうなと感じる。この2日間、俺は朝から夜までずっと仕事だったんだけど、その合間合間で思い出していました。土曜と日曜にSCHOOL OF LOCK! から動画を出したんだけど、それを自分で見直したり、ツイートもしようかと思ったけど、俺が何回も煽るのも違うし……。でも、ずっと考えていました。共通テストを受けた受験生のみんな! まずはお疲れさま! 今日は、大学入学テストを終えて、結果はどうだったのか、今はどんな気持ちでいるのか、話を聞かせてもらおうと思います。【今日、学校で自己採点してきました。第一志望の目標点に届きませんでした。共通テストはそんなに甘くないなと改めて感じました。今まで頑張ってきたのに成果があまり出ていなかったのが悔しいです。2次試験で巻き返せるかどうかわからないけど、また今日から悔しさをバネに気持ちを切り替えて全力で勉強します!】(17歳)こもり校長:よく言った! 自分で「切り替えます!」と言うことが、前に進む1歩、きっかけになると思うから。頑張ってほしい!【今日、学校で共テの自己採点をしてきました。手応えが全く無くて、しかも共テの2日前にあったプレテストの結果が悲惨だったので、「本番なのに過去最低点を更新したかもしれない……」と落ち込んでいましたが、過去最高点を取ることができました! 初めて7割取ることができて嬉しいです! あとは、2次試験に向けて一生懸命勉強します!】(18歳)こもり校長:お疲れ様! よかったよ! 頑張ってきた結果が目に見える形で返ってきたのは、喜ばしいね。2次試験に向けても頑張ってね!【共通テスト、2日間やりきれました! 今までにない、体力と精神の疲労を味わってきました。この2日間、ともに頑張る友人たちと先生方に家族、掲示板の仲間、こもり校長の言葉といろいろな音楽に、やる気と勇気をもらいました。でも、まだまだ私の受験は終わりません。以前、推薦型選抜で受からなかった大学に、もう一度、前期試験で挑戦しようと考えています。1回ダメだったことが心に残っていて、正直不安もあります。でも、共通テストという大きな波を乗り越えられた経験と、私の周りにたくさんの応援団がいるとこれほどまでに実感したことは、この先の自分にとって一番の自信になると思います。頑張れそうです。一緒に頑張った受験生のみなさん、応援してくださったみなさん、お疲れさまでした。ありがとう】(18歳)こもり校長:まだまだだね。ここからだね。その経験だったり感じていることは、絶対に自分の背中を押してくれるから。自信を持って頑張ってほしい!この日の放送では、・「初日の得意の英語のリスニングも二日目の数学もあまりできず、自己採点していて情けなく思った」という18歳・「まさかの自己最低点でした。志望校を変えざるを得ないし、応援してくれた周りの人に申し訳ない」という18歳・「自己採点したら全然だめでした。2次で大逆転しないとどこにも受かりません」という18歳と電話をつなぎ、こもり校長が一人ひとりに熱いエールをおくりました。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長(小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE)放送日時:月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/lock/