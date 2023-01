「ツタロック2023」第二弾でSaucy Dog、マルシィ、ねぐせ。

2023年3月19日(日)に幕張メッセ国際展示場にて開催される「ツタロックフェス2023 supported by Tポイント」の第二弾出演アーティストが発表された。

第二弾として発表された出演アーティストは、Saucy Dog、ねぐせ。、マルシィの3組。第一弾として発表されていた、[Alexandros]、神はサイコロを振らない、go!go!vanillas、This is LAST、tonun、ハルカミライ、羊文学、04 Limited Sazabys、Mr.ふぉるての9組と合わせて12組の出演者が発表された形となる。出演アーティストの第三弾発表は近日中を予定している。

関連記事:「ツタロックフェス 2023」、来年3月19日に幕張メッセ国際展示場にて開催決定

また、1月23日(月)23時59分まで、イープラスによるプレオーダー受付が行われている。

<イベント情報>

「ツタロックフェス2023 supported by Tポイント」

2023年3月19日(日)幕張メッセ国際展示場9・10・11ホール

出演者 ※50音順

[Alexandros] / 神はサイコロを振らない / go!go!vanillas / Saucy Dog / This is LAST / tonun / ねぐせ。 / ハルカミライ / 羊文学 / 04 Limited Sazabys / マルシィ / Mr.ふぉるて …and more!!

イープラスプレオーダー受付:1月17日(火)18時~1月23日(月)23時59分

https://eplus.jp/tsutarockfes/

チケット価格:11000円(税込)

ツタロックフェス イベント公式プレイリスト:https://bit.ly/3BU3nkM

問い合わせ:https://cccmusiclab.com/tsutarock2023