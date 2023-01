声優やアニメソングアーティストの人生を紐解く番組「A-LIFE」が、1月28日23時より動画配信サービス・DMM TVで毎月1回配信される。

「Anime song・Animation・Artist = A-LIFE”」がテーマの「A-LIFE」。音楽プロデューサーであり音楽評論家の冨田明宏と、俳優やタレント、歌手として活動する菅原りこがMCを務め、ゲストの声優・アーティストに人生のターニングポイントとなったアニメやアニメソングについて聞いていく。またゲストのライブ映像も撮り下ろしでお届け。新曲や思い入れの深い楽曲のパフォーマンスを楽しめる。

第1回のゲストは内田真礼と鈴木みのり。内田はファンとの約束というハンドクラップに隠された秘話を明かしつつ、「Hello, future contact!」「Love for All Stars」「ラウドへイラー」を歌唱する。鈴木は憧れの坂本真綾への思いを述べ、ある人からの手紙に思わず涙。ライブでは1月25日に発売されるニューアルバム「fruitful spring」の収録曲「My Own Story」をはじめ、「リワインド」「ミュージカル」を披露する。