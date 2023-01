本日1月17日(火)22:00にTBS系でスタートする広瀬すず、永瀬廉(King & Prince)出演のドラマ「夕暮れに、手をつなぐ」のエンディングテーマをKing & Princeが担当する。

「夕暮れに、手をつなぐ」は北川悦吏子が脚本を手がけるラブストーリー。広瀬演じる浅葱空豆は、幼馴染みの婚約者を追って九州の片田舎から上京した先で、永瀬演じる音楽家を夢見る海野音と運命的な出会いを果たす。

エンディングテーマに決定したのは、King & Princeが2月22日にリリースする両A面シングルの表題曲の1つ「Life goes on」。かけがえのない友情と青春が描かれた応援歌となっている。

ドラマのラストには、この曲に合わせて毎話異なるエンディングムービーが流れる。この映像は、SEKAI NO OWARI「Habit」で「MTV VMAJ 2022」の“Video of the Year”を受賞した池田大が監督。なお「夕暮れに、手をつなぐ」の主題歌はヨルシカが担当する。

TBS系「夕暮れに、手をつなぐ」

初回:2023年1月17日(火)22:00~23:12

※毎週火曜日22:00~22:57