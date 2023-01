2月22日にリリースされるKing & Princeの通算12枚目のシングル「Life goes on / We are young」の全収録内容が発表された。

両A面となる本作の表題曲は、永瀬廉が出演するTBS系ドラマ「夕暮れに、手をつなぐ」のエンディングテーマ「Life goes on」と、岸優太主演の日本テレビ系ドラマ「すきすきワンワン!」の主題歌「We are young」。DVDが付属する初回限定盤A、初回限定盤B、ファンクラブ限定のDear Tiara盤、CDのみの通常盤が用意され、初回限定盤Aには「Night Drive Groovin'」、初回限定盤Bには「僕のワルツ」、通常盤には「Rainbow」「Sing Your Melody」、そしてDear Tiara盤には「愛を伝えましょう」といった異なる新曲も収められる。

初回限定盤Aに付属するDVDには「Life goes on」のミュージックビデオ、そのダンスバージョン、メイキング映像が、初回限定盤BのDVDには「We are young」のMVとそのリップシンクバージョン、メイキング映像がそれぞれ収められる。Dear Tiara盤のDVDには企画映像「青春を取り戻せ!」を収録。複合型のアミューズメント施設に集まったメンバーが早朝から開店までの約2時間遊び、バーベキューを楽しむ姿を観ることができる。

King & Prince「Life goes on / We are young」収録内容

初回限定盤A

CD

01. Life goes on

02. We are young

03. Night Drive Groovin'

DVD

・「Life goes on」 Music Video

・「Life goes on」 Music Video -Dance ver.-

・「Life goes on」 Behind the scenes

初回限定盤B

CD

01. We are young

02. Life goes on

03. 僕のワルツ

DVD

・「We are young」 Music Video

・「We are young」 Music Video -Lip Sync ver.-

・「We are young」 Behind the scenes

通常盤

CD

01. Life goes on

02. We are young

03. Rainbow

04. Sing Your Melody

Dear Tiara盤(ファンクラブ限定)

CD

01. Life goes on

02. We are young

03. 愛を伝えましょう

DVD

・青春を取り戻せ!