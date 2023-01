4月23日に東京・新宿歌舞伎町エリアでサーキットイベント「CONNECT歌舞伎町2023 Move to New Order」が行われる。

新型コロナウイルス感染拡大により一旦中止となったが、昨年4月に3年ぶりに開催された「CONNECT歌舞伎町」。今年は4月にオープンするZepp Shinjuku(TOKYO)を含む7会場が使用される。出演者第1弾としてZAZEN BOYS、cinema staff、THE BACK HORN、DOPING PANDA、ギターウルフ、おとぼけビ~バ~、くだらない1日、PSYSALIA 人、サバシスター、関取花、TENDOUJI、MONO NO AWAREら30組がアナウンスされた。イープラスでは2月20日までチケットの先行販売が行われる。

またNFTプラットフォーム・muvicaとのコラボや、カラオケアプリ「KARASTA」とコラボした出演オーディションも決定。前売チケット購入者にはmuvicaで使えるNFTカードが無料で配布される。出演オーディションはカバー曲部門とオリジナル曲部門の2枠で実施。詳細はイベントのオフィシャルサイトや「KARASTA」の特設ページにて発表される。

なお「CONNECT歌舞伎町」は今年の開催をもって終了。今後は蓄積してきたノウハウを生かし、歌舞伎町で音楽イベントを行う人へのサポート、次世代アーティストの活躍の場を創出する活動に軸足を移す。クラウドファンディングサイト・うぶごえでは2月21日から「CONNECT歌舞伎町」の最終回を盛り上げるためのプロジェクトが開始される。

CONNECT歌舞伎町2023 Move to New Order

2023年4月23日(日)東京都 Zepp Shinjuku(TOKYO) / 新宿BLAZE / 新宿LOFT / 新宿MARZ / Marble / 新宿SAMURAI / 歌舞伎町シネシティ広場

OPEN 12:00 / START 13:00(予定)

<出演者>

ZAZEN BOYS / cinema staff / THE BACK HORN / DOPING PANDA / ギターウルフ / あねそかり / 宇宙団 / おとぼけビ~バ~ / 999999999 / くだらない1日 / CRYAMY / PSYSALIA 人 / THEティバ / サバシスター / juJoe / 関取花 / SEVENTEEN AGAiN / TENDOUJI / toitoitoi / NAkidZ / BAD ATTACK / Panorama Panama Town / FILTER / ポニーテールスクライム / メレ / MONO NO AWARE / ユレニワ / LUNKHEAD / ルサンチマン / レイラ / and more