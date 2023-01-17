楽天・石井一久監督

◆ 外国人選手も名簿入り

　楽天は17日、春季キャンプに参加するメンバーの組分けを発表した。

　一軍の金武キャンプには、田中将大投手や浅村栄斗選手ら主力メンバーに加え、バニュエロス投手、フランコ選手、育成のウレーニャ選手といった新加入の外国人選手も名簿入り。

　また、ドラフト1位の荘司康誠投手（立教大）ら上位指名の新人5選手や、トレードで移籍した前中日の阿部寿樹選手、前広島の正隨優弥選手も一軍スタートとなった。

　発表されたメンバーの一覧は以下の通り。

◆ 楽天・春季キャンプの参加メンバー

★＝新人

▼ 金武キャンプ（一軍）

＜投手　24人＞

1　松井裕樹

11　岸孝之

13　バニュエロス

14　則本昂大

18　田中将大

19　荘司康誠　★

22　小孫竜二　★

29　高田孝一

31　渡辺翔太　★

40　内間拓馬

41　伊藤茉央　★

45　松井友飛

46　藤平尚真

47　藤井聖

49　西垣雅矢

56　鈴木翔天

57　瀧中瞭太

58　辛島航

62　西口直人

68　小峯新陸

69　内星龍

72　宮森智志

001　佐藤智輝

007　福森耀真

＜捕手　4人＞

2　太田光

26　炭谷銀仁朗

55　安田悠馬

65　堀内謙伍

＜内野手　14人＞

0　小深田大翔

3　浅村栄斗

4　阿部寿樹

5　茂木栄五郎

7　鈴木大地

23　フランコ

24　黒川史陽

30　平良竜哉　★

34　山﨑剛

39　伊藤裕季也

42　ギッテンス

48　渡邊佳明

63　入江大樹

138　ウレーニャ

＜外野手　6人＞

8　辰己涼介

9　吉野創士

25　田中和基

35　島内宏明

51　小郷裕哉

67　正隨優弥

▼ 久米島キャンプ（二軍）

＜投手　17人＞

17　塩見貴洋

20　安樂智大

21　早川隆久

28　酒居知史

38　弓削隼人

43　宋家豪

52　津留﨑大成

53　髙田萌生

59　泰勝利

60　石橋良太

64　林優樹　★

71　吉川雄大

004　引地秀一郎

017　王彦程

130　古賀康誠　★

135　清宮虎多朗

155　竹下瑛広　★

＜捕手　4人＞

44　田中貴也

70　石原彪

022　水上桂

137　江川侑斗

＜内野手　6人＞

33　銀次

61　横尾俊建

66　村林一輝

131　永田颯太郎　★

141　澤野聖悠

146　辰見鴻之介　★

＜外野手　7人＞

6　西川遥輝

27　岡島豪郎

36　前田銀治

50　武藤敦貴

54　和田恋

142　柳澤大空

144　大河原翔