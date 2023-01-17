◆ 外国人選手も名簿入り
楽天は17日、春季キャンプに参加するメンバーの組分けを発表した。
一軍の金武キャンプには、田中将大投手や浅村栄斗選手ら主力メンバーに加え、バニュエロス投手、フランコ選手、育成のウレーニャ選手といった新加入の外国人選手も名簿入り。
また、ドラフト1位の荘司康誠投手（立教大）ら上位指名の新人5選手や、トレードで移籍した前中日の阿部寿樹選手、前広島の正隨優弥選手も一軍スタートとなった。
発表されたメンバーの一覧は以下の通り。
◆ 楽天・春季キャンプの参加メンバー
★＝新人
▼ 金武キャンプ（一軍）
＜投手 24人＞
1 松井裕樹
11 岸孝之
13 バニュエロス
14 則本昂大
18 田中将大
19 荘司康誠 ★
22 小孫竜二 ★
29 高田孝一
31 渡辺翔太 ★
40 内間拓馬
41 伊藤茉央 ★
45 松井友飛
46 藤平尚真
47 藤井聖
49 西垣雅矢
56 鈴木翔天
57 瀧中瞭太
58 辛島航
62 西口直人
68 小峯新陸
69 内星龍
72 宮森智志
001 佐藤智輝
007 福森耀真
＜捕手 4人＞
2 太田光
26 炭谷銀仁朗
55 安田悠馬
65 堀内謙伍
＜内野手 14人＞
0 小深田大翔
3 浅村栄斗
4 阿部寿樹
5 茂木栄五郎
7 鈴木大地
23 フランコ
24 黒川史陽
30 平良竜哉 ★
34 山﨑剛
39 伊藤裕季也
42 ギッテンス
48 渡邊佳明
63 入江大樹
138 ウレーニャ
＜外野手 6人＞
8 辰己涼介
9 吉野創士
25 田中和基
35 島内宏明
51 小郷裕哉
67 正隨優弥
▼ 久米島キャンプ（二軍）
＜投手 17人＞
17 塩見貴洋
20 安樂智大
21 早川隆久
28 酒居知史
38 弓削隼人
43 宋家豪
52 津留﨑大成
53 髙田萌生
59 泰勝利
60 石橋良太
64 林優樹 ★
71 吉川雄大
004 引地秀一郎
017 王彦程
130 古賀康誠 ★
135 清宮虎多朗
155 竹下瑛広 ★
＜捕手 4人＞
44 田中貴也
70 石原彪
022 水上桂
137 江川侑斗
＜内野手 6人＞
33 銀次
61 横尾俊建
66 村林一輝
131 永田颯太郎 ★
141 澤野聖悠
146 辰見鴻之介 ★
＜外野手 7人＞
6 西川遥輝
27 岡島豪郎
36 前田銀治
50 武藤敦貴
54 和田恋
142 柳澤大空
144 大河原翔