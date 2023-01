Mrs. GREEN APPLE 頑張る受験生を「全部肯定して包み込んであげたい」楽曲でエールを送る

ラジオの中の学校、TOKYO FMの番組「SCHOOL OF LOCK!」(月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55)。1月12日(木)は、『大学入学テスト直前 SCHOOL OF LOCK! 応援部 宣言メイトスペシャル supported by カロリーメイト』と題して放送。受験生のリスナーにエールを送りました。番組中には、カロリーメイトのCMソング『僕のこと(Orchestra ver.)』を担当する番組レギュラーのMrs. GREEN APPLEが登場。この楽曲への思いと3人それぞれの応援コメント、カロリーメイトに書かれた直筆メッセージを届けました。パーソナリティのこもり校長(小森隼/GENERATIONS from EXILE TRIBE)と臨時教頭のとーやま委員(遠山大輔/グランジ)の感想とともに紹介します。大森:生徒のみなさんこんばんは!3人:Mrs. GREEN APPLEです!大森:この(バックで流れている)『僕のこと(Orchestra ver.)』ですけど、すべての道を肯定したいという思いで、2019年にリリースした楽曲『僕のこと』が4年越しにオーケストラバージョンで(再アレンジされました)。また違った角度で『僕のこと』が楽しめるバージョンになっているんじゃないかなと思います。若井・藤澤:はい!大森:たくさん頑張っている方がいらっしゃると思いますので、全部肯定して包み込んであげたいなと思っております。若井・藤澤:うん!3人:以上、Mrs. GREEN APPLEでした!こもり校長:突然いい声が流れましたが……(笑)。とーやま委員:そうだね(笑)「えっ!?」ってなったかもしれないね。こもり校長:ミセス先生が「ミセスLOCKS!」を飛び越えて、キミにメッセージをくれました。ありがとうございます! 『僕のこと(Orchestra ver.)』は、カロリーメイトのCMのテーマソングになっているんですけど。とーやまさんは見ました?とーやま委員:はい。この時期のカロリーメイトのCMは、知らない人のほうが少ないかもしれないね。受験生だけじゃなくて、みんな見てるでしょ?こもり校長:見る!とーやま委員:どの世代の人も、(このCMを見ると)鳥肌が立ったり涙が浮かんだりすると思う。毎回、その年の(世情を表す)動画になっているけど、今年のバージョンも時代に合っていて……!こもり校長:あの縦型(の携帯に動画が表示される演出)のやつ、よかったですよね! (自分も)あの見切れ(映り込み風の出演)に出してくださいよ~!とーやま委員:(笑)。ミセス先生が、実際に(見切れで)登場していたよね。こもり校長:そう! 大森先生は見つけやすかったですね。とーやま委員:生徒(リスナー)は、そこも楽しんでほしいなと思います。こもり校長:そして! ミセス先生から、頑張る受験生に向けてのプレゼントがあります。ミセス先生のメッセージ入りカロリーメイト! 今、目の前にあります……!とーやま委員:はい!こもり校長:いやいいよ~。大森先生直筆の『大丈夫! がんばれ!』とか……。とーやま委員:藤澤先生、若井先生のもありますよ! 直筆で、受験生のキミだけに書いてくれている!こもり校長:このカロリーメイトが欲しい生徒は、志望校への宣言を学校掲示板に書いてほしい!とーやま委員:当選者は1人となっております!(※当選者はすでに発表されています)本当に毎日大変だと思いますけど、もう一踏ん張りというか。体調を壊さずに、無理せずに、大丈夫! 頑張ってください!不安なことも多いと思いますが、『僕のこと』とカロリーメイトでぜひ乗り越えてください。頑張れっ!みんなすごく、ここまで十分頑張ってると思います! なので、体調と当日の行き帰りの移動に気をつけてもらって……! 僕たちも「ミセスLOCKS!」で、みんなが無事に帰ってくることを待ってます。頑張ってください!こもり校長:ミセス先生ありがとうございます! 本当に嘘偽りのない、今の受験生に向けた言葉を届けてくれました。とーやま委員:今、(この言葉を)受け取ったと思うけど、受験の当日にradikoのタイムフリーでもう一度聴くこともできるから、この言葉を聴いて試験会場に向かってほしいね。こもり校長:そうですね。本当に自信持っていいからね! 十分頑張ってきたから!この日は、『僕のこと(Orchestra ver.)』が流れるなか、受験生リスナーから届いた志望校合格に向けた力強い宣言を放送する場面もありました。こもり校長は「こっちが心熱くなるというか、こんなに人の心を動かせるまで頑張っている子たちの願いが届かないなんてことは、俺は絶対ないと思う」「ここから、マジで見せつけてやれ! 底力!」と受験生にエールを送りました。番組では他にも、トラックメイカーで音楽プロデューサー、MPCプレイヤーの「STUTS(スタッツ)」さんが出演。受験生に向けて、ご自身も共通テストを受けたことがあるため実体験に基づく実践的なアドバイスを送っていただきました。まだまだ続く受験シーズン。「Quizknock 天才LOCKS!supported by カロリーメイト」(毎週金曜22:07~22:15)、「応援部 宣言メイト!supported by カロリーメイト」(毎週金曜22:15~22:30)では、引き続き受験生にエールを送る番組をお届けします。ぜひチェックしてください!<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長(小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE)、とーやま委員(マンスリー教頭/グランジ・遠山大輔)放送日時:月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/lock/