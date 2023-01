2月1日より上映されるBTSの映画「BTS: Yet To Come in Cinemas」の予告編が公開された。

映画「BTS: Yet To Come in Cinemas」では、BTSが10月に韓国・釜山で開催したコンサート「BTS<Yet to Come>in Busan」の模様が記録されている。予告編とともに来場者特典も公開。第1弾特典として韓国オリジナルフォトカードがランダムで、第2弾としてスペシャルポスター版ポストカード、第3弾としてメンバービジュアルステッカーシートが配布される。各特典の配布期間はオフィシャルサイトにて追って発表される。

