尼子騒兵衛原作によるアニメ「忍たま乱太郎」とサンリオキャラクターズとのコラボグッズを販売するポップアップショップが、全国のロフト6店舗にて1月20日より順次開催される。

「アニメ『忍たま乱太郎』×サンリオキャラクターズ POP UP STORE inロフト」で販売されるグッズには、「忍たま乱太郎」のキャラクターとともに、サンリオのキャラクターたちが忍術学園の制服を着用した姿で登場。乱太郎×ハローキティ、きり丸×クロミ、しんべヱ×タキシードサム、伊作×けろけろけろっぴ、留三郎×ハンギョドン、小平太×ポチャッコ、文次郎×ポムポムプリン、仙蔵×シナモロール、長次×バッドばつ丸の組み合わせで、アクリルスタンド、缶バッジ、ミニタオルといったグッズにイラストがデザインされている。また1会計で税込2000円購入ごとにもらえる特典も用意。全9種のポストカードの中から1枚がランダムに配布される。

ポップアップショップは、東京・渋谷ロフトにて1月20日から2月2日、大阪・梅田ロフトと新潟・新潟ロフトにて2月9日から15日、愛媛・松山ロフトにて2月22日から28日、北海道・札幌ロフトにて3月1日から20日、神奈川・横浜ロフトにて3月20日から4月10日まで開催。なお初日の1月20日11時から14時までは、新型コロナウィルス感染拡大防止の観点から、入場抽選券配布による抽選での入場となる。詳細は渋谷ロフトの公式サイトで確認を。

「アニメ『忍たま乱太郎』×サンリオキャラクターズ POP UP STORE inロフト」

会場:東京都 渋谷ロフト6階

会期:2023年1月20日(金)~2月2日(木)

会場:大阪府 梅田ロフト5階

会期:2023年2月9日(木)~15日(水)

会場:新潟県 新潟ロフト

会期:2023年2月9日(木)~15日(水)

会場:愛媛県 松山ロフト

会期:2023年2月22日(水)~2月28日(火)

会場:北海道 札幌ロフト

会期:2023年3月1日(水)~3月20日(月)

会場:神奈川県 横浜ロフト

会期:2023年3月20日(月)~4月10日(月)

(c)尼子騒兵衛/NHK ・ NEP (c) 2023 SANRIO CO., LTD. APPR. NO. L636711