『ロード・オブ・ザ・リング』灰色のガンダルフが超迫力スタチューに！！

1954年に刊行が開始されたイギリスの作家J・R・R・トールキンによる長編小説『指輪物語』は、世界規模のベストセラーランキングでもベスト5に入る、長く広く世界中の読者に愛されている作品だ。

あまりに壮大な物語がゆえに、長らく映像化は困難といわれていたが、2001~2003年に映画監督ピーター・ジャクソンらの手により壮大な映画『ロード・オブ・ザ・リング』3部作として実写化が実現。その高いクオリティに全世界が沸き、ファンタジー映画の金字塔とも評価される大ヒット作品となった。

ホビット族のフロド(イライジャ・ウッド)が、闇の冥王サウロンが作り出した、世界を滅ぼす魔力を秘めた ”指輪” を巡り、人間、ドワーフ、エルフなど多くの種族からなる仲間たちとともに運命に立ち向かう物語で、中でもキーパーソンともなる仲間の一人が、強大な魔力を持つ魔法使い「灰色のガンダルフ(イアン・マッケラン)」だ。

その「灰色のガンダルフ」が、映画の迫力そのままを再現したかのようなスタチューが、精緻な造形表現に評価の高い、プライム1スタジオのシリーズ、プレミアムマスターラインに登場する!

再現されるシーンは、『ロード・オブ・ザ・リング』第1作のクライマックスシーンともいえる、巨大な悪鬼バルログとの死闘を描いた「カザド=ドゥムの戦い」の1シーン。

今回立体化されたのは剣と魔法をふるうガンダルフの雄々しい姿。長くウェーブした髪と髭の間に覗くのは、巨大な悪鬼へ向けた鋭い眼差し。その顔には知識と経験を象徴する皺が一つひとつ丁寧に彫られ、演じたイギリスの名優イアン・マッケランがスクリーンで見せた、あの表情がつぶさに再現されている。身に着けたローブやバッグ、ベルトなどもリアリティ十分。それぞれ質感や重量を存分に感じさせる仕上がりだ。

今回発売されるスタチューのタイプは、通常版とアルティメット版の2種類。ともに、1/4スケールの大きさで、多彩なギミックが用意されているのも嬉しい。

アイコンの三角帽は着脱式。右手に握った杖はLEDで発光するパーツに差し替えることが可能。さらに左手も名剣グラムドリングを構えた状態と平手が選べるので、好きなポーズを取らせて楽しむことができる。

ガンダルフの立つ足元を飾るのは、決戦の地カザド=ドゥムをイメージした特製ベース。スタチューを引き立て、観る者を作品世界へと誘ってくれる。

さらにアルティメット版では、バルログをデザインした特製ベースも付属。LEDに照らされた地獄の業火、噴煙、巨大な悪鬼が深める没入感に存分に浸れるぞ。

シリーズ屈指の名シーンから抜け出してきたような、圧倒的存在感を放つ「灰色のガンダルフ」。これさえあれば、キミももう『ロード・オブ・ザ・リング』の旅の仲間だ!

