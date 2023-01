森七菜『舞妓さんちのまかないさん』見どころは「私がお料理しているところ」「舞妓さんの舞」

森七菜がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! 森七菜LOCKS!」。1月11日(水)の放送では、翌日から配信が始まる出演ドラマ『舞妓さんちのまかないさん』の見どころを紹介しました。森七菜:私が出演しますNetflixシリーズ『舞妓さんちのまかないさん』が、1月12日木曜日より、Netflixにて全世界独占配信されます!撮ったのは結構前で……一昨年の9月とかかな? 久しぶりな感じですけど、見どころ……なんだろうな? 私がお料理しているところはレアだし、練習も頑張ったんでぜひ見てほしいなと思いますけど……舞!本物の舞妓さんもすごく美しいんですが、舞妓役の女優さんも舞っているっていう。不思議で特別な世界を、是枝(裕和)監督が撮っています。素晴らしい映像美ですよ。京都でオールロケだったんですけど、風景も素晴らしくて。青森の雪景色も少し映ってますけど。お正月気分が少し抜けてきたこのときに、またもうちょっとほっこりする空気を流せると思うので。「なんかちょっと疲れたな」みたいなときに、ぜひ見てもらいたいなと思います。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長(小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE)放送日時:月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/lock/