乃木坂46賀喜遥香 試験前日の寝る前は『きっかけ』受験応援ソングを選曲

乃木坂46の賀喜遥香がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! 乃木坂LOCKS!」。1月12日(木)の放送では、乃木坂46の楽曲のなかから受験生を応援する“お守りソング”を3曲選び紹介しました。賀喜:今日は1月14日、15日にある大学入学共通テストを受験する生徒(リスナー)のみなさんを応援すべく、私、賀喜遥香が受験生のみんなのお守りとなるような、乃木坂46の楽曲を選曲します。賀喜:これは、試験前日の寝る前に聴いてほしい曲です。この曲は、乃木坂46として活動させていただく中で……去年の10周年記念ライブなど、乃木坂の大事なポイントや大事なところでみんなで歌うから選びました。“決心のきっかけ”……私はいつも「私がどうして今ここで頑張ってるのか」とか、「何がきっかけで、何を目指してここにいるのか」とか、「今からこの先、どうなりたいか」とかを、この曲を聴くと改めて思い返すことができるんです。初心を思い返すじゃないですけど、自分の中にある“きっかけ”を思い出せるというか。そこから思い出して、これから先頑張ろう! みたいな気持ちになれるので。ぜひ試験前日に……私は、高校受験のときはまったく寝られなかったんですけど、そういうときに前向きになれるような曲を聴いて、「頑張るぞ!」っていう気持ちになってもらえたらいいなって思って選びました。賀喜:これは、試験の休み時間に聴いてほしい曲です。この曲は、歌詞にあんまり意味がなくて……(笑)。ひたすら「ポッピパッパッパー」ってパ行で歌ってるだけなんですけど。試験ってめちゃめちゃ頭使うじゃないですか。だから試験の休み時間に、1回頭を休めてほしいなっていう気持ちで選びました(笑)。でも、記号を選ぶ問題とか、カタカナを覚える系の問題の前にこれを聴いてしまうと、頭の中がポッピパッパッパーで占領されてしまうので……記号とか覚えたものは忘れないようにしていただきつつ、深く考えないで流し聴きぐらいの感じで、聴いていただけたらなと思います。聴いて、頭を1回リフレッシュしていただけたらなと思います! クセになるリズムなので、本当に深く聴かないでください……(笑)。賀喜:これは、試験が終わった後に聴いてほしい曲です!……と、思って選ぼうと思ったんですけど、試験を頑張ったご褒美ソングは、乃木坂46の好きな曲というか、みなさんの好きな曲を聴いてほしいなって思ってしまったので、「ちなみに、私だったら何を聴くかな?」と思って選びました。なので、同じ曲を聴いてもよし! 好きな曲を聴いてもよし! っていう感じで選んだんですけど……同じ曲を聴きたいと思った方は、終わった後にぜひ聴いてほしいなと思います。この曲を選んだ理由は、「試験が終わった直後って、どういう気持ちかな? どういう気分かな?」って思ったときに……試験の日までずっと頑張ってたわけじゃないですか。ずっと勉強して「は、はぁはぁ、頑張らなきゃ……!」みたいな気持ちで頑張って、試験を受けて終わっちゃったら、「あー、あんまできなかったな」とか「この教科はできたな」とか、いろんな気持になると思うんです。でも、まずは「やったー! 終わった! 解放だー!」みたいな(笑)。まだまだ試験が続くとしても、とりあえずその日は頑張った自分をいたわってあげたいって思ったんです。歌詞の中で、“そんなことどうでもいい”とか“関係ないね~”とか言ってるんですけど、その日だけは“できたできない”は置いておいて! このアップテンポなテンションの上がる曲をお風呂とかで大声で歌って、気持ちの切り替えになったらいいなと思って選びました。この曲を聴いて切り替えて、「よし! 次の試験も頑張るぞ!」という気持ちになっていただけたらなと思います。賀喜:こうやって聴いてほしい曲をいろいろ選んではみたんですけど、自分の好きな曲を聴いてテンションを上げて、試験に臨むのが一番だと思います。ぜひ、みなさん! 試験頑張ってください! 今できる自分のすべてを、試験にぶつけてきてください! 頑張ったことは裏切らないので、全力でぶつけてきてください! 私もたくさん応援しています! 頑張ってください……!<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長(小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE)放送日時:月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/lock/