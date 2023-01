ワンピースとガシャポンオデッセイがコラボ！「ワンピの実」最新弾

『ONE PIECE』連載25周年記念タイトルとして2023年1月12日(木)にリリースされた新作RPG『ONE PIECE ODYSSEY(ワンピース オデッセイ)』との連動企画として、「世界に2台しかない」体感型巨大ガシャポン自販機「GASHAPON ODYSSEY(ガシャポンオデッセイ)」と、大人気ガシャポンシリーズ「From TV animation ONE PIECE ワンピの実」がコラボレーションする。

ゲーム『ONE PIECE ODYSSEY』は『ONE PIECE』連載25周年記念タイトル。

過去様々な『ONE PIECE』ゲームを世に送り出す中で、今作では、ファンが希望する声が非常に多かった『ONE PIECE』の冒険を体験できる「RPG」を実現。

ルフィ達は謎の島ワフルドで少女リムに力を奪われてしまう。力が集約されたキューブを求め、ルフィ達は各地を冒険する。

「From TV animation ONE PIECE ワンピの実」は、細部の造型・バランス・色彩に徹底的にこだわり抜いた、『ONE PIECE』の公式デフォルメフィギュアの決定版。

「悪魔の実」モチーフのカプセルはスタッキング仕様になっているため、そのままディスプレイケースとして飾ったり、自由に組み合わせたりして楽しむことができる。

2021年10月の第1弾発売開始から、ファンをはじめ多くの方々から支持されているシリーズとなっており、2022年12月で第8弾まで発表されている。

原作者・尾田栄一郎激推しのシリーズだ。

今回の企画は、ガシャポン発売45周年を機に2022年3月にローンチした総製作費1億円の「GASHAPON ODYSSEY」における待望の新商品「バンダイナムコアミューズメント限定 From TV animation ONE PIECE ワンピの実 ONE PIECE ODYSSEY」に限定スペシャル演出を加えて、「ガシャポンのデパート池袋総本店」と「ガシャポンのデパートキャナルシティ博多店」にて2023年1月12日(木)から2月28日(火)までの期間限定で発売される、というもの。

コイン投入口にコインを入れると、ナレーションがはじまり、ハンドルを押し込めば物語の新作RPGの舞台である伝説の島「ワフルド」へいざ出発!

LED ディスプレイからルフィたちが飛び出すような『ONE PIECE ODYSSEY』にちなんだハイクオリティな立体映像や演出に、まるで自身も麦わらの一味の仲間となり冒険をしているような気分を体験することができる。

そして最後に、付属の大型ハンドルを回すことで画面内のルーレットが回転し、同RPG 作品内に登場するキャラクターのうちの1人が確定、そのキャラクターのフィギュアがカプセルに入って商品搬出口から出てくる仕組みとなっている。

「GASHAPON ODYSSEY」を体験してみたい人はこの機会に池袋・博多へ出向いてみてはいかがだろうか。

なお今回のアイテムは、2023年1月12月(木)から全国のバンダイナムコアミューズメント社直営店舗(ガシャポンのデパート、ガシャポンバンダイオフィシャルショップ等)でも通常のガシャポン筐体で発売される。池袋・博多までは行けないという人や、モノだけでも欲しい、という人はこちらをチェックしていただきたい。入荷状況は公式の「ガシャどこ?PLUS」でご確認を。

