LOUD PARK、追加ラインナップでNIGHTWISH、STRATOVARIUSら出演発表

2023年3月25日（土）にインテックス大阪、3月26日（日）に幕張メッセにて開催される「LOUD PARK」の追加ラインナップが発表された。
NIGHTWISH、STRATOVARIUSの東京・大阪公演への出演が発表されたことに加えて、CARCASS、AMARANTHE、OUTRAGE、H.E.R.O.、Jason Richardson & Luke Hollandの5組が東京公演にて出演することが明かされた。
また、公演の詳細についても発表された。クリエイティブマン3Aモバイル会員先行が1月14日（土）よりスタートし、チケット事務局オフィシャル先行は1月23日（月）より受付開始となる。
＜イベント情報＞
「LOUD PARK」
2023年3月25日（土）インテックス大阪
OPEN 12:30 / START 13:30
出演：PANTERA / NIGHTWISH / STRATOVARIUS and more
チケット：
一般 15000円（税込/オール・スタンディング/1D代別/ブロック指定）
GOLD TICKET 22000円 ※専用観覧エリアあり＋特典（税込/オール・スタンディング/1D付/ブロック指定）
※GOLD 特典詳細は後日発表
2023年3月26日（日）幕張メッセ
OPEN 10:00 / START 11:00
PANTERA / NIGHTWISH / STRATOVARIUS / CARCASS / AMARANTHE / OUTRAGE / H.E.R.O. / Jason Richardson & Luke Holland and more
チケット：
一般 19000円（税込/オール・スタンディング/1D代別）
GOLD TICKET 30000円 ※専用観覧エリアあり＋特典（税込/オール・スタンディング/1D付）
※GOLD 特典詳細は後日発表
チケット先行＆販売情報：
クリエイティブマン3Aモバイル会員先行：1月14日（土）～1月22日（日）
チケット事務局オフィシャル先行：1月23日（月）12:00～
チケットぴあ受付：https://w.pia.jp/t/loudpark2023/
イープラス受付：https://eplus.jp/lp/