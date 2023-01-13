LOUD PARK、追加ラインナップでNIGHTWISH、STRATOVARIUSら出演発表

2023年3月25日（土）にインテックス大阪、3月26日（日）に幕張メッセにて開催される「LOUD PARK」の追加ラインナップが発表された。

NIGHTWISH、STRATOVARIUSの東京・大阪公演への出演が発表されたことに加えて、CARCASS、AMARANTHE、OUTRAGE、H.E.R.O.、Jason Richardson & Luke Hollandの5組が東京公演にて出演することが明かされた。

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また、公演の詳細についても発表された。クリエイティブマン3Aモバイル会員先行が1月14日（土）よりスタートし、チケット事務局オフィシャル先行は1月23日（月）より受付開始となる。

＜イベント情報＞

「LOUD PARK」

2023年3月25日（土）インテックス大阪

OPEN 12:30 / START 13:30

出演：PANTERA / NIGHTWISH / STRATOVARIUS　and more

チケット：

一般 15000円（税込/オール・スタンディング/1D代別/ブロック指定）

GOLD TICKET 22000円 ※専用観覧エリアあり＋特典（税込/オール・スタンディング/1D付/ブロック指定）

※GOLD 特典詳細は後日発表

2023年3月26日（日）幕張メッセ

OPEN 10:00 / START 11:00

PANTERA / NIGHTWISH / STRATOVARIUS / CARCASS / AMARANTHE / OUTRAGE / H.E.R.O. / Jason Richardson & Luke Holland　and more

チケット：

一般 19000円（税込/オール・スタンディング/1D代別）

GOLD TICKET 30000円 ※専用観覧エリアあり＋特典（税込/オール・スタンディング/1D付）

※GOLD 特典詳細は後日発表

チケット先行＆販売情報：

クリエイティブマン3Aモバイル会員先行：1月14日（土）～1月22日（日）

チケット事務局オフィシャル先行：1月23日（月）12:00～

チケットぴあ受付：https://w.pia.jp/t/loudpark2023/

イープラス受付：https://eplus.jp/lp/

公式サイト：https://www.loudpark.com/