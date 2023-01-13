TVアニメ「カードファイト!! ヴァンガード will+Dress Season2」より、第1話「デラックスUSA」の場面カットが公開された。
「カードファイト!! ヴァンガード will+Dress」は、2021年に放送された「カードファイト!! ヴァンガード overDress」の続編。日本でカードファイトの大会・デラックスを勝ち抜いたユウユ、ライカ、トウヤはアメリカに招かれ、エキシビションマッチで各地を回っていた。そんな中、デラックスUSA2位の強豪ファイターがニューヨークでユウユを待ち受けており……。放送は明日1月14日にテレビ東京ほかでスタートする。
TVアニメ「カードファイト!! ヴァンガード will+Dress Season2」
放送情報
放送日時：2023年1月14日（土）より毎週土曜日8:00～
放送局：テレビ東京、テレビ愛知、テレビせとうち、テレビ大阪、テレビ北海道、TVQ九州放送
配信情報
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