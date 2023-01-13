伊藤潤二原作によるアニメ「伊藤潤二『マニアック』」のPV第3弾が公開された。

1月19日よりNetflixにて一挙配信される「伊藤潤二『マニアック』」は、「狂気」「狂人」をコンセプトに、「首吊り気球」や「富江」「双一」シリーズなどから選りすぐりの20タイトルを集めたアニメ作品。PV第3弾には、今回アニメ化された20タイトルそれぞれから切り取った映像が使用されている。なおエンディングテーマとして、JYOCHOによる「云う透り」が使用されることも発表された。

Netflixシリーズ「伊藤潤二『マニアック』」

Netflix：1月19日（木）より全世界独占配信

スタッフ

原作：伊藤潤二「伊藤潤二傑作集」「魔の断片」「伊藤潤二研究 ホラーの深淵から」朝日新聞出版刊

監督・キャラクターデザイン：田頭しのぶ

脚本：澤田薫

制作スタジオ：スタジオディーン

音響監督：郷田ほづみ

音楽：林ゆうき

キャスト

「怪奇ひきずり兄弟 降霊会」

引摺一也：櫻井孝宏

引摺黄子：朴ろ美

引摺四五郎：飯島肇

引摺成美：清水理沙

引摺ヒトシ：朝井彩加

引摺みさ子：金田朋子

「トンネル奇譚」

五郎：堀江瞬

マリ：嶺内ともみ

小山：水野理紗

「アイスクリームバス」

園原：置鮎龍太郎

アイスクリームマン：近松孝丞

友樹：松本沙羅

「首吊り気球」

森中和子：杉山里穂

白石晋也：岸尾だいすけ

藤野輝美：野水伊織

「四重壁の部屋」

双一：三ツ矢雄二

公一：細谷佳正

さゆり：斉藤佑圭

互須：青山穣

「睡魔の部屋」

平野雄二：阪口周平

マリ：岡純子

「侵入者」

押切：下野紘

「屋根裏の長い髪」

チエミ：日笠陽子

平塚：武藤正史

エリ：千本木彩花

「黴」

赤坂：平川大輔

誠二：岡野浩介

「蔵書幻影」

白崎五郎：梶裕貴

香子：半場友恵

「墓標の町」

吉川剛：木村良平

吉川かおる：M・A・O

村上泉：内田彩

「恐怖の重層」

麗実：Lynn

成実：朴ろ美

母：小林美奈

「漂着物」

弘原海：石川界人

美枝：小林優子

「富江・写真」

富江：末柄里恵

泉沢月子：花守ゆみり

山崎：八代拓

太地：杉田智和

木股：吉野裕行

「耐えがたい迷路」

小夜子：金元寿子

法子：嶋村侑

倉本文：安済知佳

「いじめっ娘」

栗子：高森奈津美

「路地裏」

石田：鈴木裕斗

忍：うえだ星子

「首のない彫刻」

留美：折笠富美子

島田：近藤隆

「耳擦りする女」

山東まゆみ：中川翔子

内田美津：園崎未恵

「双一の愛玩動物」

コロン：金田朋子