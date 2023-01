生ラジオドラマに、田島貴男・まなまる生演奏ライブも！「安部礼司」オンラインイベントをレポート

TOKYO FMをはじめとするJFN全国38局フルネットで放送中の、平均的なサラリーマンの日常を描いたラジオドラマ番組「NISSAN あ、安部礼司~BEYOND THE AVERAGE~」(日曜日17:00~17:55放送)。番組放送と連動した、年に一度のオンライン生配信イベント「NISSAN あ、安部礼司 オンラインフェスティバル『ABE Tube 2023 ~未来のサラリーマン~』」を、2023 年1月8日(日)にTOKYO FM公式YouTube LIVEとLINE LIVEで開催しました(第1部 16:00~17:00、第2部17:00~18:00、第3部18:00~19:00)。今回のテーマは「未来のサラリーマン」。新時代の生き方をアップデートする内容でお届けしました。18時台の生ラジオドラマでは、ゲストアーティストに田島貴男さん(Original Love)を迎え、引き語りと生ラジオドラマとのコラボレーションが実現。さらに、昨年もゲスト出演し大好評だったピアニストでタレントのまなまるさんが今年もイベントに登場し、生ラジオドラマ中にピアノ生演奏を披露しました。(※田島貴男さん、まなまるさんをゲストに迎えた第3部の配信アーカイブは、2023年3月31日(金)まで限定配信中)この記事では、そんなオンライン生配信イベントの模様をレポートでお届けします。毎年恒例となっているリスナー観覧無料の公開イベントを、今年も生配信でお届けしました。3時間のイベントは、第1部「TEAM安部礼司のオンライン新年会~全国のリスナーとリモートでご対面SP~」、第2部「『NISSAN あ、安部礼司』今週は生放送! ~会場の模様を生配信!~」、第3部「TEAM安部礼司総出演! 生ラジオドラマ挑戦!~生ラジオドラマと生演奏のコラボをTOKYO FM HALLから生配信!~」の3部構成でお送りしました。第1部ではTEAM安部礼司のオンライン新年会を開催。オンライン新年会では「ALPHABOAT(アルファボート)合同会社」(※)のXR技術を活用し、全国のリスナーとリモートで繋がってトークを展開!老若男女さまざまなリスナーから寄せられたメッセージを紹介したり、リスナーのみなさんから新年の目標を教えてもらったり……と、ワイワイと楽しく新年会が開催されました。イベントに参加したリスナーには、この日のために特別に作成した「安部礼司NFTオンライン名刺」を2万枚限定でプレゼントしました。NFT(Non-Fungible Token)とは、「代替不可能なトークン」という意味を持つ、「偽造不可な鑑定書・所有証明書付きのデジタルデータ」のことです。その形はさまざまで、アートやゲームのアイテムなど、有形・無形さまざまなものがNFT化されています。イベントでは、「安部礼司NFTオンライン名刺」を作成したNFTマーケットプレイス「animap(アニマップ)」の中川さんから、NFTについて解説をしてもらう場面もありました。(※)ALPHABOATとは?住友商事のデジタル関連事業の中核を担う「SC デジタルメディア」と、80 年を超える映画と演劇の輝かしい歴史を持つ「東宝」から誕生した企業。「デジタルコンテンツ制作」および「ソーシャル領域におけるコミュニケーション」のスペシャリスト集団。顧客コミュニケーションに合わせたコンテンツ活用を、動画・静止画・テキスト・イベントなどフォーマットを問わず、企画・制作から拡散まで一気通貫で実施。そのために必要なインサイトリサーチ・ブランドコミュニケーション・デジタル広告・動画・Web サイト・リアルイベント企画などを含むコンテンツ制作全般や、デジタルライブ配信・キャスティング・KOLマーケティング・SNS 運用・SNS グロースコンサル&最適化、各種デザインなどのスペシャリストが集結。SNS・ソーシャル時代に最適化したデジタルとリアルにまたがるコンテンツプロデュース全般の機能提供を通じ、新たな価値を届けている。第2部は、毎週日曜に17:00~17:55に放送しているレギュラー番組『NISSAN あ、安部礼司~BEYOND THE AVERAGE~』を生放送でお届けしました。生放送特別企画として、「あなたの今年の目標は、何ですか?」をテーマにリアルタイムでメールを大募集。リスナーから寄せられたメールを紹介したり、田島貴男さんがOriginal Loveの楽曲「接吻」を生演奏したりと大盛り上がり。田島貴男さんは第3部に登場して演奏を披露してくれる予定でしたが、一足先の生演奏にスタジオが沸き立ちました。18時からスタートした第3部では、「TEAM安部礼司」が総出演する生ラジオドラマを生配信。今回は初の試みとして、第1部でも活用したALPHABOAT(アルファボート)合同会社のハイクオリティなCG、カメラトラッキング技術を組み合わせたXR技術を活用した演出も取り入れ、声のお芝居と豪華なゲストによる生演奏の音楽を交えながら、過去と未来を行き来するスペクタクルな内容をお送りしました。田島貴男さんは「月の裏で会いましょう」「プライマル」を披露。まなまるさんは劇中で生伴奏を披露したほか、ラストにはまなまるさんの弾き語りで、番組放送開始10周年を記念して制作したオリジナルソング「日曜日に会おうよ~Great Average Days~」を全員で歌唱し、「NISSAN あ、安部礼司 オンラインフェスティバル『ABE Tube 2023 ~未来のサラリーマン~』」は幕を閉じました。TOKYO FMの公式YouTubeチャンネルでは、本配信イベントでお届けした第3部の生ラジオドラマのアーカイブ配信が、2022年3月末まで視聴可能です。ぜひチェックしてください!<番組概要>番組名:NISSAN あ、安部礼司 ~BEYOND THE AVERAGE~放送エリア:TOKYO FMをはじめとする、JFN全国38局ネット放送日時:毎週日曜 17:00~17:55番組Webサイト: http://www.tfm.co.jp/abe/