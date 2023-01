EXILE THE SECOND、約3年振りシングルの収録内容＆ジャケット写真公開

EXILE THE SECONDが、2月22日にリリースする約3年振りとなるニュー・シングル『Twilight Cinema』の収録内容とジャケット写真を公開した。

タイトル曲「Twilight Cinema」は、再始動にあたりメンバーのEXILE SHOKICHIが作詞/作曲とプロデュースを担当した楽曲。「Twilight=夜明け前の薄明かりは、明日になる為の準備だったりする。そんな僕たちのストーリーや生き様を、映画のようにドラマチックに感じて頂きたい」とEXILE SHOKICHIが語るように、グループとして新たな1歩への想いが込められた作品に仕上がっている。

関連記事:今市隆二が語る、母との記憶、キャリアの伴走者に伝えたいこと

カップリング曲には、EXILE SHOKICHIのソロ曲「カゲロウ」を収録。2019年5月にリリースしたEXILE SHOKICHIの2ndアルバム『1114』から、約3年半ぶりとなる単独ソロ名義での作品発表となる。

DVDには昨年の12月に開催されたEXILE LIVE TOUR 2022 "POWER OF WISH" 〜Christmas Special〜よりEXILE THE SECONDパートが先行収録され、タイトル曲「Twilight Cinema」のパフォーマンス映像も収録される。また、CDシングルに先駆けて2月2日(木)にはタイトル曲「Twilight Cinema」の先行配信も行われる。

<リリース情報>

EXILE THE SECOND

NEW SINGLE『Twilight Cinema』

発売日:2023年2月22日

【CD+DVD】¥2800(税込)RZCD-77676/B

【CD】¥1200(税込)RZCD-77677

=収録内容=

CD

1. Twilight Cinema

2. カゲロウ / EXILE SHOKICHI

3. Twilight Cinema (Instrumental)

4. カゲロウ (Instrumental) / EXILE SHOKICHI

DVD

EXILE LIVE TOUR 2022 "POWER OF WISH" 〜Christmas Special〜

1. YEAH!! YEAH!! YEAH!! ~ CLAP YOUR HANDS ~ ASOBO! feat. Far East Movement ~ SUPER FLY

2. Twilight Cinema

https://EXILETHESECOND.lnk.to/20230222_pkg-TC

<ライブ情報>

EXILE THE SECOND LIVE TOUR 2023 ~Twilight Cinema~

2023年2月10日(金)広島県 広島文化学園HBGホール

2023年2月12日(日)福岡県 福岡サンパレス

2023年2月25日(土)大阪府 オリックス劇場

2023年2月26日(日)大阪府 オリックス劇場

2023年3月1日(水)愛知県 名古屋国際会議場センチュリーホール

2023年3月2日(木)愛知県 名古屋国際会議場センチュリーホール

2023年3月5日(日)新潟県 新潟県民会館

2023年3月8日(水)静岡県 アクトシティ浜松 大ホール

2023年3月25日(土)愛媛県 愛媛県県民文化会館

2023年4月3日(月)埼玉県 大宮ソニックシティ 大ホール

2023年4月4日(火)埼玉県 大宮ソニックシティ 大ホール

2023年4月7日(金)兵庫県 神戸国際会館こくさいホール

2023年4月8日(土)滋賀県 滋賀県立芸術劇場びわ湖ホール

2023年4月11日(火)岡山県 倉敷市民会館

2023年5月15日(月)京都府 ロームシアター京都

2023年5月18日(木)宮城県 仙台サンプラザホール

2023年5月20日(土)石川県 金沢歌劇座

2023年5月25日(木)北海道 札幌文化芸術劇場 hitaru

2023年6月1日(木)東京都 東京ガーデンシアター

2023年6月2日(金)東京都 東京ガーデンシアター