誕生月、見た目、末広がりの8…SCANDAL、各自の“ラッキーナンバー”に言及

SCANDALがパーソナリティをつとめる番組「SCANDAL Catch up Supported by 明治アポロ」。結成、デビューから10年超のキャリアを持ち、最近では国内のみならず世界各国にも熱狂的なファンが多い彼女たち。英語で「最近どう?」という意味の「Catch up」そのままの、フランクな内容でお届けしていきます。1月9日(月・祝)の配信では、自分にとっての“ラッキーナンバー”について語り合いました。HARUNA:2023年最初の「ひたすらメールを読んでいく回」です。さっそく紹介していきましょう。TOMOMI:それでは、読みます。<リスナーからのメール・まつきよさん>僕は今年、将来の夢のためにどうしても行きたい大学院の受験があり、毎日SCANDALさんの楽曲を聴きながら必死に勉強してきました。受験にあたって受験番号が割り振られ、合格発表もその数字で発表されるのですが、今年割り振られた受験番号がなんと「0821」で、大好きなSCANDALさんの結成日でした!その番号をもらった瞬間に「これはSCANDALさんから応援されている!」と背中を押されてようで、頑張って勉強した結果、見事に合格できました! 音楽以外でも僕にパワーを届けてくれてありがとうございました!SCANDALの皆さんは、自分にとってのラッキーナンバーなどのお気に入りの数字があったりしますか?HARUNA:嬉しい数字とかあるよね、自分の誕生日だったりね。RINA:あるある。TOMOMI:お菓子の賞味期限とかが自分の誕生日だったりすると、なんか大事にしちゃう。RINA:「821」は誕生日だし、結成日だし、絶対そういうのってあるな。ホテルの部屋の番号だったりとかもね。TOMOMI:ラッキーナンバーってある?HARUNA:ある。私は「8」です。MAMI:そうなの?TOMOMI:なんで? 縁起がいいから?HARUNA:1988年の8月生まれだし、エンジェルナンバーだっけ? ソウルナンバーだっけ? それも「8」なの。TOMOMI:へー!HARUNA:末広がりだからっていうのもあるけど「8」に囲まれてるなあって。TOMOMI:私は考えたことがないな……。HARUNA:じゃあさ、例えば1から10までの数字で、なんか選ぶときとかは?TOMOMI:日によるかな。ちなみに今日は「2」かな。HARUNA:その日の気分によって違うんだ?TOMOMI:全然違う、決まってないね。HARUNA:MAMIは?MAMI:あんまり考えたことはないかな。占いとかで、その日のラッキーナンバーとかをたまたま見たら「あ、そうなんだあ」って思うけど、特定の数字はないかも。HARUNA:MAMIも決まってないんだ。MAMI:でも、好きな数字は「2」か「5」。HARUNA:誕生日?MAMI:「5」は誕生月だから。「2」は一番ちょうどいいというか。RINA:一番ちょうどいい?MAMI:順位でも「2番」がいいの。主役の「1番」じゃなくて、脇役の「1番」がいいな。だから「2」。「1番」は目立つじゃん。でもそれって2番がいるからじゃない? って思う。「2」が一番居心地がいいなあ。1番にはなりたくないし、なれないし。リスペクトと憧れは持っているけど、自分がそこにいなくてもいいかなって。RINA:面白い考えやな。TOMOMI:「2」って一番見た目がかわいいよね。RINA:見た目? たしかにかわいいけど。MAMI:「6」もかわいくない?RINA:まあ「6」も丸みがあってかわいいけど。TOMOMI:うん、「6」もかわいいなあ。HARUNA:RINAは? 1から10までの数字で好きな数字は?RINA:「8」が好きやな。でも、昔そろばんやっとって、そのときに暗算とかもやっとってんな。スーパーのレジで商品が計算されていくとき、ずっとフラッシュ暗算やってて。HARUNA:へー!RINA:そのフラッシュ暗算で、合計の数字のキリがいいとめっちゃ気持ち良かった。HARUNA:キリのいい数字はいいよね!<番組情報>番組名:SCANDAL Catch up Supported by 明治アポロAuDee、Spotifyで配信中。配信日時:毎週月曜 21:00〜パーソナリティ:SCANDAL番組サイト: https://audee.jp/program/show/100000056