おめかし星空演奏会☆「すみっコぐらし展〜みんなでいっしょに星空演奏会〜」

すみっコたちと、キラキラの演奏会を楽しめる「すみっコぐらし展〜みんなでいっしょに星空演奏会〜」がついにフィナーレ! すみっコたちの魅力溢れる展覧会を楽しめるラストチャンスの情報をお届けします。

2023年1月14日(土)~1月29日(日)の期間、「すみっコぐらし展~みんなでいっしょに星空演奏会~」が静岡PARCOにて開催される。静岡会場での開催が星空演奏会の最終会場となっており、本開催がすみっコたちと、キラキラの演奏会を楽しめるラストチャンスとなる。

会場ではお気に入りの楽器を持ったすみっコたちがおでむかえしてくれる「星空演奏会」や、 ぺんぎん?が星占いをしてくれる「ぺんぎん?星占いテント」のほか、お気に入りのぬいぐるみ の写真が撮れる ”ぬい撮り” コーナーを展開。

また、展覧会イラストを使用した、演奏会のためにおめかししたすみっコたちの可愛いオリジナルグッズもご用意されている。

手乗りサイズの可愛いぬいぐるみや、ぬい撮りに映えるセットとして使える「シーンぬいぐるみ」などのほか、演奏会を楽しむ姿がプリントされたハンカチやキーホルダーなど、思わず欲しくなっちゃう魅力的なアイテム揃い。

会場で楽しむのはもちろんのこと、豊富なオリジナルグッズをゲットすればお家でも楽しむことができそうだ。

すみっコたちの演奏会のラストステージ、ぜひ足を運んでみてね。

(C)2023 San-X Co., Ltd. All Rights Reserved.