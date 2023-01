森七菜「急に世界が厳しくなる(笑)」成人して感じた大人の世界

森七菜がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! 森七菜LOCKS!」。1月9日(月)の放送では、新成人のリスナーへメッセージをおくりました。森七菜:今日、1月9日は成人の日ということで、新成人のみなさん、おめでとうございます!去年から成人年齢が18歳になったけど……18歳の子たちとかめっちゃ困惑だったでしょうね。だって成人するって言ったって、別にお酒が飲めるっていうわけじゃないし……。何か出来るわけじゃないのにクレジットカードは作れるとか、そういうことですもんね。「急に18歳から“責任を持てよ”って言われてもね……」と思うんですけど。みなさんぜひ細心の注意を払って、いろんな大人の話も聞いてほしいなと思います。私は(2001年生まれで)“20歳で成人”っていう最後の世代だったんで、ここで歴史が変わるっていうのがすごいですよね。森七菜先生こんばんは! 僕は18 歳になりました。成人ですが、あまり実感がありません(笑)。今年高校を卒業して春から大学生なのですが、18 歳や高校生のうちにやっておいたほうがいいことって何かありますか?(18歳)森七菜:おめでとう! う~んとね……私は“大人に甘えること”だと思います。自分は、マジで実感なかったんですよ。3秒前は違ったのに急に20歳になって……何にも変わんないのに急にお酒が飲めたりするんだけど……。逆に大人たち、例えば両親とかは「もう大人だから」とか「いろんなことを自分でやる歳だ」って……私が20歳になったことに関して、周りの人のほうが実感湧いてる気がする。だから、急に世界が厳しくなるの(笑)。「20歳なんだから、もうこれは自分でしなさい」みたいな。ごもっともなんですけど、「急にやれと言われましても……」みたいな気持ちになるから(笑)。なので、いまのうちは全部大人に任せて、いろいろ遊んだほうがいいと思う。遊園地に行ったり映画を観たり、そんな日々を過ごしてください……!<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長(小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE)放送日時:月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/lock/