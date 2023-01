「糖質制限ダイエットはつらい！」SOLこもり校長がゆで卵生活を語る

ラジオの中の学校、TOKYO FMの番組「SCHOOL OF LOCK!」(月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55)。1月11日(水)の番組冒頭で、パーソナリティのこもり校長(小森隼/GENERATIONS from EXILE TRIBE)が、現在挑戦している糖質制限ダイエットのつらさを語りました。こもり校長:今日1月11日は鏡開きということで……生放送教室に(しばらく置いてあった)「鏡餅が残っていれば食べよう!」という話をしていたんだけど、餅がない!でも校長先生は、3月の『SCHOOL OF LOCK! 春の文化祭 キズナ祭 2023』に向けて、ストイックな糖質制限ダイエットを始めているんです。めっちゃ頑張ってやっているから、ぶっちゃけホッとしている部分もある。先週(1月4日放送)の「LiSA LOCKS!」で、LiSA先生がすごくストイックな(筋トレをしている)生徒(リスナー)と電話をしていたんです。LiSA先生が筋肉に興味津々ということを知って、いつかこの生放送教室にLiSA先生が来たときに自慢できるようなカラダになりましょう! という話にもなって、スタッフ3人と糖質制限ダイエットをしています。なので、鏡開きじゃないけど、ゆで卵開きをしたいなと思います!マイゆで卵があるんですけど……俺が持ってきたのは茶色のゆで卵なんです。普通は白じゃん。茶色の殻のやつって栄養素があるのかな?(笑)。じゃあ、ゆで卵をむいていこうかな。(校長がおこなっている)糖質制限ダイエットは、糖質を制限するのでごはんとか麺とかがダメで、もちろんパンとかもダメ。フルーツもダメ……じゃあ、何を食べているんですか? というと……肉、卵、チーズです。ゆで卵は毎日食べています。朝、昼、晩、1日7個くらい食べてる……。(ゆで卵を食べながら)味のついたゆで卵が食べたい!――ここで、打首獄門同好会「糖質制限ダイエットやってみた」オンエアこもり校長:これって、食べてはいるから何がつらいかを説明しづらいんです。でもこの曲を聴けば、何を食べてよくて、何が食べられないかを歌っているから……打首獄門同好会先生、ありがとうございます。このつらさは、歌詞を見てほしい!今日で3日ぐらいかな。日曜(8日)の夜から始めたんだけど、今のところ2キロぐらい瘦せました。目標はあと3キロ! 達成できたらまた糖質もとって、もとの生活にシフトしていこうかなと思っています。これは、『キズナ祭』に向けて頑張っていることだから、『キズナ祭』の詳しい情報は特設サイトを見てほしいなと思います。今回話題になった『SCHOOL OF LOCK! 春の文化祭 キズナ祭 2023』は、同番組が3月11日(土)に開催するイベントです。こもり校長が所属するGENERATIONSの参加と、こもり校長のMCが発表されています。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長(小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE)放送日時:月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/lock/