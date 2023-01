Mrs. GREEN APPLE「この歌詞の意味を、今のほうがうまく歌えてる気がする」『僕のこと(Orchestra ver.)』配信リリース

Mrs. GREEN APPLEがパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! ミセスLOCKS!」。1月9日(月)の放送では、この日配信リリースされた楽曲『僕のこと(Orchestra ver.)』について語り合いました。大森元貴 (Vo/Gt):今夜の授業は、配信リリースされたばかりの僕たちの楽曲、『僕のこと(Orchestra ver.)』についてでございます。若井滉斗 (Gt):この曲は、カロリーメイトと僕たちMrs. GREEN APPLEがコラボした、受験生を応援するテレビCMの中で起用されている楽曲となっています!藤澤涼架 (Key):はい! この楽曲自体は、もともと2019年1月9日にミセスの8枚目シングルとしてリリースされた楽曲なんですよね。大森:4年前!?若井:うわっ!大森:リリースから4年経って、こうしてオーケストラバージョンという新しい形で……受験生のみんなに届くよう、新たにアレンジして再録しました。このアレンジは、聴いてみてどう思った?若井:バンドバージョンを聴き慣れていたから、オーケストラバージョンになることによって、さらに歌詞が届くようになったというか。一つひとつのフレーズが、しっかりと届くようになったなと感じました。藤澤:そうだね。管楽器、弦楽器、やっぱよりすごく楽曲の息を感じるというか。息遣い?若井:たしかに。藤澤:そういうのも相まって、若井の言ってる通り歌詞もすごくスンと入ってくるし。楽曲の持つ大きさというか、またバンド(バージョン)とは違った届き方をするなって思いました。大森:これはお話をいただいてから「アレンジしたほうがいいよな」ということで、「オーケストラとかどうだ?」「フルオケで録ったら面白いんじゃないの?」って言って。若井:ボーカルも再録したもんね。大森:そう。涼ちゃんが言ってた通り、バンド(バージョン)とはまた違った爆発力というか、そういうエネルギー? あれ(オリジナル)は、なんかこう……ちょっと青さをね。いい意味での爽やかなパワーみたいなものがあったんだけど。オーケストラバージョンは、この曲の持ってるポテンシャルというか、それをもうちょっと俯瞰した立場で楽曲を紡いでいるような感覚ですね。ボーカルRECに2人ともいましたけど、どうでした?若井:少年から大人なった感じというか。元貴自身もいろいろ経験して変わってきた部分もあると思うし、その上でやっぱりボーカルの息遣いだったりとか、ニュアンスも変わってる部分があったから。そこは面白いなと思いましたね。藤澤:元貴は歌っててどうだったんですか?大森:ライブでたくさん歌ってきたから、息遣いとかちょっとしたアレンジとかが癖づいちゃってて。原曲の息遣いを思い出すみたいな作業が、実はちょっと難しかったりもして。藤澤:へぇ~。大森:「でもね、僕は~♪」とかもちょっと溜めて歌ったりとか、そういうことをライブでするようになっちゃったから。さらっとそのままのオーガニックな感じで歌いましょう、っていうのが難しくて。そこは「どんな風に歌ってたっけ?」みたいのがあったりとか……。でも若井が言ったみたいに、4年前の自分とリンクさせながら、思い返しながら、「あの時こうだったな」とか……自分が書いてるんだけど、「この歌詞の意味を、今のほうがうまく歌えてる気がするな」と思ったりとか。若井:そうだね。大森:自分たちのものなんだけど、4年前にはきっとみんなが気づいてなかった『僕のこと』っていうキャラクターを、(今回は)すごく感じることができました。藤澤:そうだね。大森:さらっと聴けてすごく心温まるし、バンドのいい意味でエッジな部分が丸くなって……。すごくたくさんの方が聴けるんじゃないかな、って思ってます。――ここで、『僕のこと(Orchestra ver.)』オンエア藤澤:(オンエア後)いろんなことも思い出しますね。元貴も言ってたけど、『僕のこと』と歩んできた時間もやっぱりありますよね。大森:いや、なんか泣きそうになるその言い方! マジでそう!藤澤:ね!大森:ほんとにね、『僕のこと』で……こうやって言うのも変ですけど、たぶん救われた人がたくさんいるんですよ。自分らがそういう曲をちゃんと世の中に残せたっていうのがすごくありがたく、音楽しててよかったなって思える、思わしてもらえるような、そんな4年間だった気もしてて……『僕のこと』とともに。若井:そうですね。大森:たくさん聴いてほしい!藤澤:そうですね!1月12日(木)放送のSCHOOL OF LOCK! は、『宣言メイトスペシャル!Supported by カロリーメイト』と題して放送。受験生を応援する企画のなかで、3人が応援メッセージを書いたカロリーメイトがリスナーにプレゼントされるということです。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長(小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE)放送日時:月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/lock/