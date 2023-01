ミュージカル俳優の浦井健治がニューアルバム「VARIOUS」を3月15日にリリースする。

本作には植村花菜が作曲を、植村と浦井が共同で作詞を手がけた「キャッチボール」、松岡充(SOPHIA)が作詞作曲を担当した「バナナココナッツセット」といったオリジナル曲や、RADWIMPS「スパークル」、Mr.Children「365日」、DREAMS COME TRUE「未来予想図II」、スターダスト☆レビュー「木蘭の涙」といったJ-POPのカバー曲、「民衆の歌」「You Can't Stop the Beat」「Be the Hero」といったミュージカルに使われる楽曲のカバーなどが収録される。なお収録曲のうち「闇が広がる」ではゲストボーカリストとして望海風斗が参加する。

また浦井はアルバム発売後の5月21日から東阪ツアー「浦井健治 Live Tour 2023~VARIOUS~」を開催する。チケット情報などの詳細は、アルバムの特設サイトにて確認を。

浦井健治「VARIOUS」収録曲(カッコ内はオリジナルアーティスト)

・バナナココナッツセット

[作詞・作曲:松岡充]

・キャッチボール

[作詞:浦井健治、植村花菜 / 作曲:植村花菜]

・スパークル(RADWIMPS)

・365日(Mr.Children)

・未来予想図II(DREAMS COME TRUE)

・木蘭の涙(スターダスト☆レビュー)

・民衆の歌 ※ミュージカル「レ・ミゼラブル」より

・You Can't Stop the Beat ※ミュージカル「ヘアスプレー」より

・Be the Hero ※ミュージカル「ビッグ・フィッシュ」より

・きれいは汚い、ただしオレ以外 ※新感線☆RS「メタルマクベス」より

・闇が広がる duet with 望海風斗 ※ミュージカル「エリザベート」より

・Go the Distance ※映画「ヘラクレス」より

浦井健治 Live Tour 2023~VARIOUS~

2023年5月21日(日)東京都 LINE CUBE SHIBUYA(渋谷公会堂)

2023年6月2日(金)大阪府 サンケイホールブリーゼ

2023年6月3日(土)大阪府 サンケイホールブリーゼ

※記事初出時、タイトルと本文の一部に誤りがありました。お詫びして訂正します。