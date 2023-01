アンドデザインは1月11日、「LIFEWORKPRODUCTS」ブランドから、Dyneema Composite Fabricを使った3製品を発表した。1月16日よりオンラインストアにて順次発売する。

価格はオープンで、市場想定価格は「LWP003 Film Sleeve with Dyneema for iPad Air(第4世代・第5世代)」が7,480円、「LWP004 Film Sleeve with Dyneema for MacBook Air(M1)」が7,920円、「LWP005 Film Sleeve with Dyneema for MacBook Air(M2)」が7,920円。

超軽量で薄いフィルム生地「ダイニーマ コンポジット ファブリック(Dyneema Composite Fabric)」を使ったスリーブケース。鉄の約15倍の強度を持つとするダイニーマをポリエステル樹脂でコーティングしたフィルム素材の生地を採用し、比重は1.0未満で水に浮くほど超軽量でわずか約10g以下と軽い。

使い始めはゆとりのあるサイズだが、使い込むことで少しずつ生地のシワが増え収縮し、最終的にはフィルムでラッピングしたようにフィットする。表面の縞模様はフィルムの重なりによるもので、どれ一つ同じものはない。質感の変化も楽しむことができ、たとえばGrayは使いこむことで金属のような質感が紙のような風合いになっていくという。

フィルムの重なりによる縞模様

スリーブの口はマグネットで自然に閉じる。デバイスを入れないときはコンパクトに折りたたんでマグネットで留めることが可能。カラーはGrayとWhiteの2色展開。サイズは、iPad Air(第4世代・第5世代)用、MacBook Air(M1)用、MacBook Air(M2)の3つのバリエーションを用意する。

例えばGrayは使いこむことで金属のような質感が紙のような風合いになっていく

LWP003 Film Sleeve with Dyneema for iPad Air(第4世代・第5世代)のサイズは約W185×H260mm、重量は約7g、対象機種はiPad Air(第4世代)、iPad Air(第5世代)。「LWP004 Film Sleeve with Dyneema for MacBook Air(M1)」のサイズは約W220×H332mm、重量は約9g、対象機種は13.3インチ MacBook Air(M1)。「LWP005 Film Sleeve with Dyneema for MacBook Air(M2)」のサイズは約W230×H335mm、重量は約9g、対象機種は13.6インチ MacBook Air(M2)。