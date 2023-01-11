1月16日19:00よりTBS系で放送される「CDTVライブ！ライブ！」2時間スペシャルにKinKi Kids、Superfly、back number、YOAKEが出演する。
KinKi Kidsは堂本光一と堂本剛で作詞および作曲した、「今この時代を共に闘い、共に新しいStoryを描いて行こう」というメッセージを込めた新曲「The Story of Us」を、back numberは7thアルバム「ユーモア」の収録曲「アイラブユー」「水平線」をそれぞれ披露。「CDTVライブ！ライブ！」初登場のSuperflyは「映画 イチケイのカラス」の主題歌「Farewell」、同じく初登場のYOAKEは代表曲「ねぇ」をパフォーマンスする。
そのほか番組では「2023年最新オリジナルランキング」を発表。さらに放送1週間前の成人の日にちなんだアンケート企画「自分応援ソング」も展開され、新成人にとって人生の支えとなった楽曲のランキングが明らかになる。
TBS系「CDTVライブ！ライブ！」
2023年1月16日（月）19:00～21:00
＜出演者および披露楽曲＞
KinKi Kids「The Story of Us」
Superfly「Farewell」
back number「アイラブユー」「水平線」
YOAKE「ねぇ」
進行：江藤愛（TBSアナウンサー）