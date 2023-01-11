TVアニメ「D4DJ All Mix」第1話のあらすじ、先行カットが公開された。

1月13日よりTOKYO MXほかで放送される「D4DJ All Mix」は、メディアミックスプロジェクト「D4DJ」のTVアニメ2期。お嬢様学校・有栖川学院高等部に通う桜田美夢、春日春奈、白鳥胡桃、竹下みいこから成るユニット・Lyrical Lilyを中心にした物語が展開される。第1話「Jan.『ハジマリ ハジマリ』」では、商工会から地域活性化のためのイベントの依頼を受けた4人が、自分たちだけでできるかどうか不安に思い、“どうすれば委員会”を発足する。

「D4DJ All Mix」

放送情報

TOKYO MX：2023年1月13日（金）より毎週金曜日23:00～

BS日テレ：2023年1月13日（金）より毎週金曜日23:00～

KBS京都：2023年1月13日（金）より毎週金曜日25:00～

AT-X：2023年1月13日（金）より毎週金曜日23:00～

サンテレビ：2023年1月14日（土）より毎週土曜日22:30～

配信情報

DMM TV / Hulu / Prime Video / U-NEXT / dアニメストア / ひかりTV / アニメタイムズ / Google Play / HAPPY!動画 / ビデックスJP / TELASA / J:COMオンデマンド / milplus / auスマートパスプレミアム / バンダイチャンネル

スタッフ

原作：ブシロード

ストーリー原案：中村航

キャラクター原案：やちぇ

総監督：水島精二

監督：鈴木大介

シリーズ構成：雑破業

アニメーションキャラクターデザイン：茶之原拓也 / 八森優香

モデリングディレクター：原岡大輔 / 髙岡真也 / 横山貴央

リギングディレクター：矢代奈津子

色彩設計：松山愛子（颱風グラフィックス）

撮影監督：小林俊介

美術監督：池田裕輔

美術設定：綱頭瑛子

編集：榎田美咲

音響監督：長崎行男

音楽：佐高陵平

アニメーション制作統括：松浦裕暁

アニメーション制作：サンジゲン

キャスト

桜田美夢：反田葉月

春日春奈：進藤あまね

白鳥胡桃：深川瑠華

竹下みいこ：渡瀬結月

愛本りんく：西尾夕香

明石真秀：各務華梨

大鳴門むに：三村遙佳

渡月麗：入江麻衣子

山手響子：愛美

犬寄しのぶ：高木美佑

笹子・ジェニファー・由香：小泉萌香

清水絵空：倉知玲鳳

出雲咲姫：紡木吏佐

新島衣舞紀：七木奏音

花巻乙和：岩田陽葵

福島ノア：佐藤日向

瀬戸リカ：平嶋夏海

水島茉莉花：岡田夢以

日高さおり：葉月ひまり

松山ダリア：根岸愛

青柳椿：加藤里保菜

月見山渚：大塚紗英

矢野緋彩：もものはるな

三宅葵依：つんこ

(c)bushiroad / D4DJ2製作委員会