『トムとジェリー』一番くじ初登場！普段使いしやすいアイテム満載♪

2月10日は『トムとジェリー』の誕生日! これに合わせた『一番くじ トムとジェリー~always together morning till night~』が、セブン-イレブン店舗、イトーヨーカドー店舗で、2023年2月10日(金)より順次発売となる。

『トムとジェリー』は、1940年にウィリアム・ハンナとジョセフ・バーベラの2人組が短編作品として世に送り出したアメリカの人気アニメーション作品で、日本でも1964年にテレビ初放送。イエネコのトムとネズミのジェリーが巻き起こすドタバタ劇は瞬く間に人気を博し、第1作でアカデミー賞ノミネート作品に。その後も快進撃を続け、なんと7回のアカデミー賞に輝く大ヒットシリーズとなった。『トムとジェリー』に始まるアニメーション作品は、アメリカ文化の象徴として、長きに渡り世界中の子どもたちを魅了し続けている。

今回一番くじに初登場となる『一番くじ トムとジェリー~always together morning till night~』では、ジオラマフィギュアをはじめ、ぬいぐるみ、ブランケットなど普段使いしやすいアイテムがラインナップ。

アニメ『トムとジェリー』の劇中で登場するへんてこな姿が「ファニーアート」として多くグッズ化もされ、あらゆる場面で人気を博しているが、今回の一番くじでもファニーアートを使用したアイテムが登場!

A賞は、クッションの上で寄り添って寝ているトムとジェリーの姿が可愛いジオラマフィギュア。

B賞には、トムとジェリー2体がセットになったぬいぐるみをラインナップ。ジェリーがトムの頭の上で笑う姿が可愛らしい♪

C賞には、寒い季節にピッタリのブランケット。学校や職場で大活躍!

このほか、トムとジェリーがまるでお皿になったような丸皿、もしくはトム、ジェリー、タフィーがおしゃれな色使いでデザインされた角皿から選べるプレートコレクション、『トムとジェリー』に登場する仲間たちをデザインしたタオルコレクション、いろんな所へトムとジェリーたちとおでかけできるラバーチャームと、いずれもトムとジェリーの愛らしさいっぱいの商品が多くラインナップされている。

また、最後の1個を引くと手に入るラストワン賞には、40cmのビッグサイズでボリューム感もたっぷりなジェリーパンサンドクッションを用意!

『一番くじ トムとジェリー~always together morning till night~』は、2月10日(金)より発売! 可愛くって実用的なアイテムをぜひゲットしてみて♪

>>>ブランケットやお皿などキュートな景品ラインナップを見る(写真15点)

TOM AND JERRY and all related characters and elements (C) & TM Turner Entertainment Co. (s23)