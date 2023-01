星街すいせい「全員、私が好きなクリエイターさんです」ニューアルバム『Specter』に田淵智也、Ayase、キタニタツヤらが参加

ラジオの中の学校、TOKYO FMの番組「SCHOOL OF LOCK!」(月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55)。1月10日(火)の放送は、VTuberの星街すいせいさんがゲスト出演。1月25日(水)リリースのニューアルバム『Specter』について、パーソナリティのこもり校長(小森隼/GENERATIONS from EXILE TRIBE)の質問に答えました。こもり校長:すいせい先生は、1月25日にニューアルバム『Specter』を発売されます。おめでとうございます!星街:ありがとうございます!こもり校長:先週の放送で、(アルバム収録曲の)「灼熱にて純情(wii-wii-woo)」を流したんですけどびっくりしたんです。初めて聴かせていただいたんですけど、「むっちゃ本格的に歌うんや……!」って。星街:そうなんです。しかも、UNISON SQUARE GARDENの田淵(智也)さんに、ゴリゴリのロックを作っていただきました。こもり校長:「そっちいくんだ!」「こんなふり幅出すんだ!」ってびっくりしました。星街:最初のころはかわいい曲もあったんですけど、このアルバムのコンセプトに合わせて作ってもらって。最近は、ちょっとダークな曲が多いですね。「灼熱にて純情(wii-wii-woo)」も、ちょっとダークに新しい挑戦をするようなロックな曲、とお願いしました。こもり校長:今も流れているけど……このテイストに、自分の声も合わせていくわけじゃないですか。キャラクターだったりとか雰囲気だったりとか。それをここまで合わせるのってすごいことだなって。星街:へへっ(笑)。こもり校長:このほかにも、YOASOBIのAyase先生だったりキタニタツヤ先生だったり、そうそうたるメンバーがクリエイターとして参加されていると。星街:全員、私が好きなクリエイターさんです。私から運営さんに「この人と! この人と……! 呼びたい! 呼びたい!」みたいな。それで、運営さんがアタックしてくれました。こもり校長:そうなんだ!星街:特に好きな方たちに、書いていただきました。こもり校長:苦戦はしました?星街:喉の調子を崩してしまって……アルバムの収録時期と喉の手術がかぶっちゃったので、それが一番苦戦しましたね。こもり校長:なるほど……闘いながら完成させたんですね。星街:完成しました。先々月くらいに録り終わって……急ピッチだったんですよ。「すいせいさん! これ確認して! OK!?」みたいな、「OK! OK! OK!」みたいな感じでやりました(笑)。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長(小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE)放送日時:月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/lock/