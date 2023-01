VTuber星街すいせい ホロライブ入所は「1回断られているんです」オーディションエピソード

ラジオの中の学校、TOKYO FMの番組「SCHOOL OF LOCK!」(月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55)。1月10日(火)の放送は、VTuberの星街すいせいさんがゲスト出演。現在の活動をするきっかけとなったオーディションや、1月28日に開催されるソロライブについて、パーソナリティのこもり校長(小森隼/GENERATIONS from EXILE TRIBE)の質問に答えました。こもり校長:星街すいせいさんは、VTuber事務所・ホロライブ所属のバーチャルYouTuberとして、バーチャルの世界からこのSCHOOL OF LOCK! の生放送教室に来てくれました。星街:はい!こもり校長:同じくホロライブ所属の白上フブキさんと尾丸ポルカさんにも来てもらったことがあるんですけど、この2人とは入所の仕方が違うらしいですね?星街:そうなんです。事務所に入らずに個人、フリーでVTuberを始めて、そこからホロライブのオーディションに受かって入ったんです。こもり校長:オーディションがあるんですね?星街:そうなんです。しかも、1回断られているんですよ。こもり校長:えぇっ!星街:ホロライブのオーディションに行って「感触よかったぞ」と思っていたんですけど、1週間後くらいに「落ちました」と連絡がきて「許せねー!」と(笑)。こもり校長:(笑)。星街:で、食い下がって、「いやいや、1回話そうよ」みたいなメールを送って(笑)。「もしかしたら返ってこないかもな」と思っていたら、社長さんから直々にメールがきて。「もう1回話そうか」みたいな。こもり校長:すごいね~。そして、すいせい先生は歌がうますぎる! テトリスも鬼うまい! と聞いています。星街:そんな……恐縮でございます(笑)。こもり校長:1月28日にはその歌が聴けるそうですね。星街:そうなんです。『Hoshimachi Suisei 2nd Solo Live “Shout in Crisis”』を開催するんです。こもり校長:今は絶賛準備中ですか?星街:今週バンドリハがあるんですけど、歌えるかな? とドキドキしています。こもり校長:……え? バンドがいるんですか?星街:実は、生バンドで……(笑)。ソロで生バンドでやるのは初めてなんです。こもり校長:すげ~な。星街:頑張ります!こもり校長:あの……びっくりしたんですけど、ツイッターで「バンドいれんの!?」って。この情報は初出しだったんですか?星街:ぬるっといろんな所で言っているつもりだったんですけど、ここで言ったらみんな知らない情報だったみたいです(笑)。みんなー! 生バンド入るんですー!こもり校長:(笑)。より期待感があおられますね。頑張ってください!星街:がんばります!こもり校長:そして、噂によると……途中で声変わりしたんですか?星街:はいはい!こもり校長:そんなことあります!?星街:いや~、喉をやってしまって……病院で声の出し方を変えたほうがいいかもね、みたいな話になって、今になりました。こもり校長:それは、イチから自分で探っていったんですか?星街:そうですね。「ここら辺のキーかなぁ?」みたいな感じで(笑)。こもり校長:え……? 前の声も出せるんですか?星街:出ますよ……いきます! 「こうちょうせんせーっ」。こもり校長:えっ、別人が来たみたい……! そんなにキー上げられます!?星街:「あげられますーっ」。こもり校長:これは、ちょっと(喉が)しんどいね。星街:そうでしょ?(笑)。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長(小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE)放送日時:月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/lock/