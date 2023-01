Mrs. GREEN APPLE「鮮やかに、気持ちを伝えて、10秒ルールで」2023年の目標を書初めで発表

Mrs. GREEN APPLEがパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! ミセスLOCKS!」。1月9日(月)の放送では、それぞれが2023年の目標を番組恒例の書初めで発表しました。藤澤:“鮮やか”! この漢字にはいろんな意味が含まれてますから、すごく素晴らしいなと思いまして。若井:すごく素晴らしい……!藤澤:まずは“鮮やか” ……今年も! カラフルに!大森:髪の毛が?藤澤:髪の毛だったり……見た目も心も、“鮮やか”にいきたいなと!大森:30歳で……!藤澤:それと同時に……今年はMrs. GREEN APPLE10周年ですけれども、“新鮮”なミセスを、“新鮮”な藤澤をお届けするよという気持ちも込めて!大森:いいじゃん、いいじゃん!藤澤:“鮮やか”!若井:ありがとうございます!藤澤:すごいストレート!大森:この(筆の)力強さ!若井:“を”が!大森:“を”がね(笑)。若井:窮屈な“を”がいるね(笑)。藤澤:真ん中にキュッ!大森:俺としては、“ち”が結構ツボなんですけどね(笑)。若井:ほんとだ。いい字だね。藤澤:“気持ちを伝える”その心は?大森:感謝だったりとかさ……うちらは10周年ですけども、ファンにちゃんと感謝を率直に素直に述べたいなと思ったり。まぁプライベート……2人にもそうですよ。感謝の気持ちを伝えたりとかね。意外と簡単なようで難しいなと思いまして……。若井:たしかに。大森:驕り高ぶらず、気持ちを素直に伝えられる人でありたいなと思いました。ということで、大森の目標は“気持ちを伝える”でした!若井・藤澤:素晴らしい!若井:これ、どういうことだと思う?藤澤:落としても、10秒以内だったらセーフ! まぁそういうことになるよね?若井:違う違う(笑)。大森:“10秒ルール”……。若井:いや、あの……僕、去年は「次これしよう」って決めてから、ちょっとダラついちゃうことが多かったなっていう。藤澤:ほう!若井:ちっちゃいことで言うと、「ご飯作んなきゃな」とか「お風呂入んなきゃな」みたいな。大森:「トイレ行かなきゃな」とか。若井:「トイレ行かなきゃ」ってときは、すぐ行くんですけど(笑)。大森・藤澤:(笑)。若井:そういうときにちょっとダラダラする自分が嫌だったので、自分でカウントダウンするんですよ。そうなったら、もう逃げられないじゃないですか!大森:10秒を?若井:そう。「10・9……あーきたっ! 8・7……」って。「0」になったらやんなきゃいけないっていうルールを作ろうかなって。大森:それさ、絶対苦しむよ今年(笑)。若井:だから、まぁ変化には苦しみが伴うからね……(笑)。10周年ともかけてますから、実は!藤澤:あぁ~なるほどね!大森:“十”綺麗だね!若井:そうなんだよ(笑)。なんかさ、いままでよりも、結構力強くない? みんな。藤澤:ちゃんと気持ちがこもってますね!若井:こもってます!大森:本当にこれはちゃんとやりましょう。鮮やかに、気持ちを伝えて、10秒ルールで!藤澤:いいですね!若井:よろしくお願いします!<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長(小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE)放送日時:月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/lock/