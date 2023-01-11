緒方恵美によるアニメソングのカバーアルバム「アニメグ。30th」が、2月15日にLantisから発売される。このジャケットイラストを、アニメーターの平松禎史が描き下ろした。
2022年10月に声優活動30周年を迎えた緒方。ジャケットイラストを手がけた平松は、緒方がキャストとして参加した「新世紀エヴァンゲリオン」の作画や、「劇場版 呪術廻戦 0」のキャラクターデザインを務めている。アルバムにはTVアニメ「平穏世代の韋駄天達」のオープニングテーマ「聖者の行進」、「シン・エヴァンゲリオン劇場版」のテーマソング「One Last Kiss」、「劇場版 呪術廻戦 0」のエンディングテーマ「逆夢」、TVアニメ「アクダマドライブ」のエンディングテーマ「Ready」、TVアニメ「地縛少年花子くん」のオープニングテーマ「No.7」、TVアニメ「幽☆遊☆白書」のオープニング主題歌「微笑みの爆弾」のカバーを収録。一部店舗ではオリジナルボイス付きメッセージカードの購入特典も用意されている。
アニソンカバーミニアルバム「アニメグ。30th」
01. 「聖者の行進」
作詞・作曲：キタニタツヤ、編曲：宮崎京一（KEYTONE）、amazuti（KEYTONE）
（TVアニメ「平穏世代の韋駄天達」オープニングテーマ／キタニタツヤ）
02. 「One Last Kiss」
作詞・作曲：宇多田ヒカル、編曲：芳賀政哉
（「シン・エヴァンゲリオン劇場版」テーマソング／宇多田ヒカル）
03. 「逆夢」
作詞・作曲：常田大希、編曲：中土智博
（「劇場版 呪術廻戦 0」エンディングテーマ／King Gnu）
04. 「Ready」
作詞：KEN THE 390、作曲：SHIN SAKIURA、KEN THE 390、編曲：伊藤賢
（TVアニメ「アクダマドライブ」エンディングテーマ／浦島坂田船）
05. 「No.7」
作詞・作曲・編曲：ANCHOR
（TVアニメ「地縛少年花子くん」オープニングテーマ／地縛少年バンド）
06. 「微笑みの爆弾」
作詞：リーシャウロン、作曲：馬渡松子、編曲：KATSU（angela）
（TVアニメ「幽☆遊☆白書」オープニング主題歌／馬渡松子）
購入特典 配布対象店舗
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