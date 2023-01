緒方恵美によるアニメソングのカバーアルバム「アニメグ。30th」が、2月15日にLantisから発売される。このジャケットイラストを、アニメーターの平松禎史が描き下ろした。

2022年10月に声優活動30周年を迎えた緒方。ジャケットイラストを手がけた平松は、緒方がキャストとして参加した「新世紀エヴァンゲリオン」の作画や、「劇場版 呪術廻戦 0」のキャラクターデザインを務めている。アルバムにはTVアニメ「平穏世代の韋駄天達」のオープニングテーマ「聖者の行進」、「シン・エヴァンゲリオン劇場版」のテーマソング「One Last Kiss」、「劇場版 呪術廻戦 0」のエンディングテーマ「逆夢」、TVアニメ「アクダマドライブ」のエンディングテーマ「Ready」、TVアニメ「地縛少年花子くん」のオープニングテーマ「No.7」、TVアニメ「幽☆遊☆白書」のオープニング主題歌「微笑みの爆弾」のカバーを収録。一部店舗ではオリジナルボイス付きメッセージカードの購入特典も用意されている。

アニソンカバーミニアルバム「アニメグ。30th」

01. 「聖者の行進」

作詞・作曲:キタニタツヤ、編曲:宮崎京一(KEYTONE)、amazuti(KEYTONE)

(TVアニメ「平穏世代の韋駄天達」オープニングテーマ/キタニタツヤ)



02. 「One Last Kiss」

作詞・作曲:宇多田ヒカル、編曲:芳賀政哉

(「シン・エヴァンゲリオン劇場版」テーマソング/宇多田ヒカル)



03. 「逆夢」

作詞・作曲:常田大希、編曲:中土智博

(「劇場版 呪術廻戦 0」エンディングテーマ/King Gnu)



04. 「Ready」

作詞:KEN THE 390、作曲:SHIN SAKIURA、KEN THE 390、編曲:伊藤賢

(TVアニメ「アクダマドライブ」エンディングテーマ/浦島坂田船)



05. 「No.7」

作詞・作曲・編曲:ANCHOR

(TVアニメ「地縛少年花子くん」オープニングテーマ/地縛少年バンド)



06. 「微笑みの爆弾」

作詞:リーシャウロン、作曲:馬渡松子、編曲:KATSU(angela)

(TVアニメ「幽☆遊☆白書」オープニング主題歌/馬渡松子)

購入特典 配布対象店舗

アニメイト ※アニメイト通販含む

Amazon.co.jp

あみあみ

赤い熊さん

HMV / HMV&BOOKS online

ゲーマーズ ※ゲーマーズオンラインショップ含む

ジョーシンディスクピア ※Joshin web含む

セブンネットショッピング

タワーレコード ※一部店舗を除く

TSUTAYA オンラインショッピング ※予約のみ

ネオウィング

メロンブックス ※通販含む

楽天ブックス

WonderGOO / 新星堂 ※一部店舗除く