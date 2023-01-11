ELLEGARDENが3月よりワンマンツアー「The End of Yesterday Tour 2023」を開催する。
ELLEGARDENは12月にリリースした約16年ぶりのフルアルバム「The End of Yesterday」を携えて、3月5日の千葉・千葉LOOKを皮切りに全国のライブハウスを回る。ツアーのチケット価格は2600円。チケットの予約受付期間など詳細はバンドのオフィシャルサイトで確認を。
The End of Yesterday Tour 2023
2023年3月5日（日）千葉県 千葉LOOK
2023年3月7日（火）神奈川県 F.A.D YOKOHAMA
2023年3月12日（日）福島県 郡山HIP SHOT JAPAN
2023年3月14日（火）岩手県 Club Change WAVE
2023年3月16日（木）青森県 青森Quarter
2023年3月18日（土）宮城県 SENDAI GIGS
2023年3月25日（土）愛媛県 WStudioRED
2023年3月26日（日）香川県 高松festhalle
2023年3月29日（水）鹿児島県 CAPARVO HALL
2023年3月31日（金）福岡県 Zepp Fukuoka
2023年4月1日（土）熊本県 Django
2023年4月5日（水）愛知県 Zepp Nagoya
2023年4月6日（木）静岡県 LiveHouse 浜松 窓枠
2023年4月12日（水）石川県 金沢EIGHT HALL
2023年4月13日（木）福井県 福井CHOP
2023年4月15日（土）岐阜県 岐阜club-G
2023年4月18日（火）長野県 NAGANO CLUB JUNK BOX
2023年4月20日（木）新潟県 NIIGATA LOTS
2023年4月26日（水）山梨県 甲府Conviction
2023年4月27日（木）栃木県 HEAVEN'S ROCK Utsunomiya VJ-2
2023年5月9日（火）茨城県 mito LIGHT HOUSE
2023年5月13日（土）北海道 函館club COCOA
2023年5月15日（月）北海道 帯広MEGA STONE
2023年5月17日（水）北海道 CASINO DRIVE
2023年5月19日（金）北海道 Zepp Sapporo
2023年5月25日（木）岩手県 KLUB COUNTER ACTION MIYAKO
2023年5月27日（土）岩手県 KESEN ROCK FREAKS
2023年5月28日（日）宮城県 石巻BLUE RESISTANCE
2023年5月30日（火）福島県 clubSONICiwaki
2023年6月4日（日）京都府 KYOTO MUSE
2023年6月5日（月）兵庫県 MUSIC ZOO KOBE 太陽と虎
2023年6月7日（水）大阪府 Zepp Osaka Bayside
2023年6月10日（土）広島県 BLUE LIVE HIROSHIMA
2023年6月11日（日）岡山県 CRAZYMAMA KINGDOM
2023年6月16日（金）東京都 Zepp DiverCity（TOKYO）
2023年6月24日（土）沖縄県 ミュージックタウン音市場
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