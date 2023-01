コッパ・イタリア5回戦(ラウンド16)でインテルとパルマ(2部)が対戦した。

7日のモンツァ戦からはラウタロ・マルティネス、ヘンリク・ムヒタリアン、アレッサンドロ・バストーニを除くスタメン8人を変更したインテル。主将ジャンルイジ・ブッフォンが率いるパルマをホームに迎えた一戦は、まさかの立ち上がりとなる。38分、パルマは前線に縦パスが入ると、フリックでの落としからスタンコ・ユリッチが強烈なシュートを撃ちこみ先制する。失点したインテルは、1点ビハインドのまま前半を終えることとなる。

後半に入っても、パルマの組織的な守備を前に苦戦が続くインテルは、エディン・ジェコやフェデリコ・ディマルコら交代カードを次々と切る。そして、徐々にパルマを自陣に押しこむ一方的な展開となった88分、クロスのこぼれ球からL・マルティネスが倒れこみながらシュート。ボールはDFに当たってゴールとなり、土壇場で待望の同点弾を奪う。

ゲームは延長戦に突入すると、試合はなおもインテルが優勢の展開。すると迎えた110分、インテルは左サイドからクロスをあげると、鋭いボールをブッフォンがパンチングでクリア。しかし、弾かれたボールをフランチェスコ・アチェルビが直接ヘディングで狙うと、ボールはブッフォンの頭上を超えてゴールへ吸いこまれた。

試合はこの後、インテルがきっちりと守りきり2-1で終了。延長戦でようやく勝ち越しに成功したインテルがなんとかパルマを下し、準々決勝への進出を決めた。

5回戦の結果と今後の日程は以下の通り。

▼10日

インテル 2-1 パルマ

▼11日

ミラン vs トリノ

▼12日

フィオレンティーナ vs サンプドリア

ローマ vs ジェノア

▼17日

ナポリ vs クレモネーゼ

▼18日

アタランタ vs スペツィア

ラツィオ vs ボローニャ

ユヴェントス vs モンツァ