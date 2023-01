パープル＆ピンク！「#世界クロミ化計画」サンキューマトとコラボ

サンリオの人気キャラクター「クロミ」が手がけるプロジェクト「#世界クロミ化計画」が、390円(税込429円)を中心としたかわいいアイテムが集まるショップ「サンキューマート」とコラボ。限定アイテムが2023年1月中旬より順次登場する。

クロミはサンリオのキャラクター「マイメロディ」のライバルキャラ。2005年のTVアニメ『おねがいマイメロディ』で初登場した後、グッズ展開も開始された。サンリオには数少ない悪役キャラクターである。

2022年のサンリオキャラクター大賞では3位と、ライバルであるマイメロディの5位を上回っている。また中国大陸、香港、台湾。アメリカ、ブラジル、イギリス。韓国、スペインなど各国での人気も高い。

「#世界クロミ化計画」はクロミに共感し、クロミと共に自分史上最高の自分を目指す「KUROMIES(クロミーズ)」を増やし、世界をクロミとKUROMIESでいっぱいにするプロジェクト。2021年10月31日に始動した。

10~20代は、自己表現としてSNSを使用する中で「なりたい自分ってなんなんだろう?」「自分らしさってなんなんだろう?」と改めて考える機会が増えている。そんな悩みを持つ人たちに向けて、クロミ自身が「憧れの自分になるために努力する姿」を見せることで、誰もがなりたい自分をめざせる世界を作っていくというコンセプトだという。

サンキューマートは「メインターゲット層は10~20代であることから『誰もがなりたい自分をめざせる世界を作る』というプロジェクトコンセプトに賛同し、今回のコラボレーションに至りました」とコメントしている。

今回のアイテム、カラーは強気でクールなビジュアルをイメージしたパープルと、実は不器用な面を持つ性格を表現したピンクをメインに使用。これまでのかっこかわいい小悪魔的イメージとは少し変え、「KUROMIES」が共感できるような、等身大の「クロミ」を表現したキュートなデザインラインナップとなっている。

また、今回がサンキューマート初登場となる「バスフィズ」もラインナップ。バスタイムの癒しになるベリーの香りが楽しめるキュートなクロミ型だ。開封時はピンク色だが、お湯に入れるとカラフルに溶け出し、レインボーがかかる。

クロミアイテムで「自分史上最高の自分」を目指そう!

