本日1月11日（水）に放送がスタートする新作アニメの情報をまとめました。コミックナタリーでは2023年冬アニメ作品まとめを公開中。
「痛いのは嫌なので防御力に極振りしたいと思います。2」
- AT-X：2023年1月11日（水）より毎週水曜日23:30～
- TOKYO MX：2023年1月11日（水）より毎週水曜日25:30～
- BS11：2023年1月11日（水）より毎週水曜日25:30～
- ABCテレビ：2023年1月11日（水）より毎週水曜日27:14～
- テレビ愛知：2023年1月13日(金)から毎週金曜日 26:05～
「大雪海のカイナ」
- フジテレビ：2023年1月11日（水）より毎週水曜日24:55～（初回25:05～）
- テレビ西日本：2023年1月11日（水）より毎週水曜日25:55～
- 関西テレビ：2023年1月12日（木）より毎週木曜日26:25～
- 東海テレビ：2023年1月14日（土）より毎週土曜日25:45～
- 北海道文化放送：2023年1月15日（日）より毎週日曜日25:10～（初回25:20～）
- AT-X：2023年1月15日（日）より毎週日曜日23:00～
- BSフジ：2023年1月18日（水）より毎週水曜日24:00～