Official髭男dism、カーアクションやバイクスタント映る新曲MV「ホワイトノイズ」公開

Official髭男dismが2023年1月11日に、TVアニメ『東京リベンジャーズ』”聖夜決戦編”オープニング主題歌として起用されている新曲「ホワイトノイズ」を配信リリースした。

また、同楽曲のMVが公開された。広大な敷地で大量のスピーカーをバックに演奏するメンバーと共に迫力あるカーアクションやバイクスタントなどの様子が映し出された場面や、炎や火花を使った演出などロックチューンをより盛り上げる映像に仕上がっている。

【動画を観る】Official髭男dism「ホワイトノイズ」MV

なお、ヒゲダンは現在、ホールツアー『Official髭男dism SHOCKING NUTS TOUR』を開催中。

＜リリース情報＞

Official髭男dism

「ホワイトノイズ」

配信中

https://HGDN.lnk.to/WhiteNoisePR

Official髭男dism「ホワイトノイズ」特設サイトURL

https://whitenoise.ponycanyon.co.jp

＜イベント情報＞

『Official髭男dism SHOCKING NUTS TOUR』

2023年

1月30日（月）［大阪］フェスティバルホール ※2022年11月4日（金）振替公演

1月31日（火）［大阪］フェスティバルホール ※2022年11月5日（土）振替公演

2月15日（水）［東京］日本武道館 ※新規公演

2月16日（木）［東京］日本武道館 ※2022年10月30日（日）振替公演

指定席:8800円（税込）

指定親子席:大人8800円（税込）・こども4400円（税込）

オフィシャルホームページ：http://higedan.com

公演情報ページ：https://event.higedan.com/feature/halltour_2022