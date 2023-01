おなまえ付けは『リラックマ』印で可愛くしよう！

布やプラスチックにもポン! と捺せちゃう、サンエックスの可愛いクマのキャラクター『リラックマ』のスタンプがとっても便利。新たなイラスト柄も加わった、「リラックマ もちものスタンプ」を紹介します。

インターネットのはんこ屋さん「印鑑はんこSHOPハンコズ」を運営する岡田商会よりリリスされている「リラックマ もちものスタンプ」は、リラックマの仲間たちがとってもキュートなスタンプになったアイテム。

布やプラスチックなどにも使える名前付けスタンプで、押すたびにかわいいリラックマやキイロイトリがほっこり癒してくれる。

リラックマはもちろん、キイロイトリ、コリラックマ、チャイロイコグマなど、これまでの20種類のイラストにくわえて、このたびチャイロイコグマのお友だちの「くまんばち」や「サクラノコリス」「ミントノコトリ」をふくめた10種類のイラストが仲間入り♪

可愛さグレードアップしたスタンプは、耐水性インクを使っているため、洗濯や洗い物にも落ちにくく、ひとつひとつ書くのが大変な名前付け作業をお手軽にこなしてくれる便利アイテムだ。

フォントは3種類、文字は漢字は3文字まで、ひらがな・カタカナは5文字まで、アルファベットは6文字まで制作OK。

10cc入り補充インク1本が付属し、1回の補充で500回程度のスタンプができる。

さらにスタンプ本体のボディカラーは5色から選ぶことができ、リラックマファンにはたまらない、とってもかわいい専用パッケージに入れてお届け。

大好きなリラックマといつでもどこでも一緒にいられる素敵なスタンプ、おすすめです♪

(C)2022 San-X Co., Ltd. All Rights Reserved.