アニメ「火狩りの王」第1話をキャスト陣と同時視聴する番組が、明日1月11日20時頃よりWOWOWのYouTube公式チャンネルで生配信される。

「WOWOWオリジナルアニメ『火狩りの王』放送・配信直前！第1話 生配信ウォッチパーティー！」には、キャスト陣より灯子役の久野美咲、煌四役の石毛翔弥、緋名子役の山口愛が出演。番組では、作品の見どころやアフレコ時のエピソードなどのトークとともに、第1話「旅立ち」が楽しめる。

1月14日よりWOWOWで放送・配信される「火狩りの王」は、日向理恵子の小説を原作に、“火”を失った人類最終戦争後の世界で懸命に生きる少年少女の姿を描くファンタジー。アニメでは西村純二が監督を務め、押井守が構成・脚本を手がける。

「WOWOWオリジナルアニメ『火狩りの王』放送・配信直前！第1話 生配信ウォッチパーティー！」

配信日時：2023年1月11日（水）20:00頃～21:00頃 ※時間は前後する可能性あり、アーカイブ配信なし

配信先：WOWOWのYouTube公式チャンネル

出演者：久野美咲、石毛翔弥、山口愛

WOWOWオリジナルアニメ「火狩りの王」

2023年1月14日（土）放送・配信開始

スタッフ

原作：日向理恵子（「火狩りの王」ほるぷ出版刊）

キャラクター原案：山田章博

監督：西村純二

構成・脚本：押井守

キャラクターデザイン：齋藤卓也

総作画監督：齋藤卓也、黄瀬和哉、海谷敏久

エフェクト作画監督：小澤和則

イメージイラスト、プロップデザイン：岩畑剛一

美術設定：中島美佳

メカニックデザイン：神菊薫

クリーチャーデザイン：松原朋広

美術監督：小倉宏昌

色彩設計：渡辺陽子

テロップ：勝又まゆみ（書道家）

劇中画：水野歌

CG監督：西牟田祐禎

CG制作：レイルズ

タイトルデザイン、2Dワークス：山崎真紀子

特殊効果：櫻井英朗

撮影監督：荒井栄児

編集：植松淳一

監督助手：菅野幸子

音楽：川井憲次

音楽制作：フライングドッグ

音響監督：若林和弘

音響制作：プロダクション I.G

アニメーション制作：シグナル・エムディ

キャスト

灯子：久野美咲

煌四：石毛翔弥

明楽：坂本真綾

炉六：細谷佳正

綺羅：早見沙織

緋名子：山口愛

クン：國立幸

照三：小林千晃

火穂：小市眞琴

油百七：三宅健太

火華：名塚佳織

焚三：宮野真守

灰十：三木眞一郎

紅緒：原優子

ほたる：宮本侑芽

炸六：真木駿一

炎千：上田燿司

火十：綿貫竜之介

ヤナギ：大原さやか

キリ：嶋村侑

ひばり：石田彰

語り：榊原良子