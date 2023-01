「使いすぎた月の請求書…」「リボ払い…」大人が新成人に伝える“クレジットカードの恐怖”

ラジオの中の学校、TOKYO FMの番組「SCHOOL OF LOCK!」(月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55)。1月9日(月)の放送は、『大人が新成人に教える! 大人になったら生まれる悩み事』をテーマにお届けしました。大人リスナーから10代リスナーに届いた“クレジットカード”に関するメッセージと、パーソナリティのこもり校長(小森隼/GENERATIONS from EXILE TRIBE)のエピソードを紹介します。こもり校長:今夜は新成人の18歳から20歳の生徒(リスナー)はもちろん、もう大人になっている20代、30代、40代が教えたい『大人になったら生まれる悩み事』を、このSCHOOL OF LOCK! を聴いている大人から教えてもらいたいなと思っています!【クレジットカードの恐怖。使っているときは欲しい物を買ったり、やりたいことをしていて楽しかったり嬉しくなりますが、使いすぎた月の請求書がきて生活費が圧迫されていく絶望は、きっと大人にならないと味わえないと思います】(25歳)こもり校長:クレジットカードって怖いよね~。今は18歳から作れるらしいけど、校長先生は20歳になってすぐに作って使いました。お金が急に手に入ったような気になって、欲しい物をたくさん買いました。クレジットカードにはリボ払いという制度があるんです。分割は、10万円の物を買った場合に5万円、5万円とかで払うんだけど、リボ払いは5万円なら、2万、2万、1万みたいな感じで(毎月一定の額を)払うんです。そして、例えば限度額が20万円のクレジットカードを持っているとして、分割だと5万円の物を買ったら残りは15万円だけど、リボ払いだと限度額が関係ないから2万円のリボ払いだとしたら22万円まで使えるんだよね(こもり校長の場合)。リボ払いで分割にして安く抑えているはずなのに、支払いが増えているのよ。先生はこの恐怖を、23歳くらいまでやっていました……(笑)。限度額よりリボ払いのほうが多いのに、限度額マックスまで使っちゃうの……。そしたら、「今月の支払い60万!?」ってなったんだけど、支払えないからカード会社に電話して謝って「クレジットカードを止めてもらってもいいので、1ヵ月支払いを待ってもらえますか?」と言って、次の月の給料を全部クレジットカードの支払いに回しました……。話したら、思い出して怖くなってきちゃった(笑)。新成人は、本当にクレジットカードには気をつけて!『クレジットカードの話。成人年齢が18歳に引き下がったタイミングで、カード会社の方が高校まで来て何日間か授業してくださったな〜。「リボ払いには気をつけろ!」って何回も言われました(笑)』(17歳)こもり校長:俺はこの授業を受けたかった! これはめちゃくちゃ大事! これで苦しんでいる大人がどれだけいるか……! 学校もいろいろ考えて教えてくれるんだな~。・「学生時代は学割や青春18きっぷを使って旅をしていたけど、大人はまとまった休みが取れず飛行機などを使うため“時間をお金で買います”」という25歳・「大人になると“お肌の曲がり角が来ます”。ニキビができやすくなったり、肌のコンディションを保つためにさまざまな商品を試しています」という26歳・「大人になると“同い年の後輩ができます”。短大卒で保育士をしているけど、4大卒で同い年の後輩が入ってきて、食事の支払いなどで気まずくなります」という24歳・「大人になると“1円でも安い買い物をするために車を走らせます”。食べ盛りの子ども3人を含む7人家族で、食費を抑えるために遠いスーパーまで買いに行きます」という42歳と電話をつなぎ、こもり校長と語り合いました。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長(小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE)放送日時:月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/lock/