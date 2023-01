「そんなことある!?」「もっといろんな仕事してるよ？」SOLこもり校長 茶髪にしたらトレンド入り！

ラジオの中の学校、TOKYO FMの番組「SCHOOL OF LOCK!」(月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55)。1月9日(月)の番組冒頭で、パーソナリティのこもり校長(小森隼/GENERATIONS from EXILE TRIBE)が、週末にあった出来事を報告しました。こもり校長:校長先生は、この週末に大きな仕事(1月7日、8日に開催されたトークライブ『小森隼の小盛りのハナシ』)をやり終えたんです。本当に2022年がやっと明けた感じ? どっちかというと、今の気持ちは「あけましておめでとうございます」なんですよね(笑)。やっと2023年に入ったなぁみたいな。この大きな仕事を知ってくださっている方からは、「あけましておめでとうございます」の連絡が昨日来たもんね。今日から正月気分を味わいたいところなんだけど、お昼の番組とかいろいろと仕事始めも重なって不思議な気分です(笑)。学校掲示板に「観に行ったよ」と書いてくれている生徒(リスナー)が多くいて、嬉しいなと思っています。なかには、10歳の生徒も来てくれたみたいで、『人生で初めてのトークライブでした。楽しかったです』って……(笑)。楽しいと思ってくれたならよかったよ。けっこう大人な話もしちゃったけど、10代のキミに届いてよかった(笑)。ゲッターズ飯田さんの占い曰く、今年はなにやら“めちゃくちゃ運気がいい”と。“7年の闇から抜け出しました”って(笑)。俺、闇だったんだ……!(笑)。「イメチェンとかしたらいいですよ」と言われたので……。こもり校長は、実は8年くらい金髪だったんです。そこから2020年に黒髪にしたんですけど、昨日、その大仕事が終わったあとに、もう1回明るい茶色にしました。そしたら、“小森隼”で(ツイッターの)トレンド入りしてた。そんなことある!? 髪を変えただけで!? 俺、もっといろんな仕事してるよ?(笑)。もう1回変えたら、もう1回(トレンドに)入るのかな? 赤とかアフロとかにしたら……(笑)。でもね、そんなふうにいろんな人に注目してもらえることはなかなかないから、2023年はパっと明るくいきたいな、と思っています!この日は、『大人が新成人に教える! 大人になったら生まれる悩み事』をテーマに放送。大人リスナーと電話をつなぎ、「時間はお金で買う」「同い年の後輩ができる」など、10代のリスナーに聞かせたい大人になって知ったことを伝えていきました。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長(小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE)放送日時:月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/lock/