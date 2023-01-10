TVアニメ「大雪海（おおゆきうみ）のカイナ」第1話のあらすじ、場面カットが公開された。
明日1月11日放送開始の「大雪海のカイナ」は、弐瓶勉とポリゴン・ピクチュアズがタッグを組むプロジェクト。第1話「天膜の少年」では、巨木から広がる“天膜”にある小さな村の少年・カイナの暮らしや、巨木の麓の小国・アトランドの王女であるリリハが、天膜にいるという賢者を求め、決死の覚悟で浮遊虫に乗ろうとする様子などが描かれる。
TVアニメ「大雪海のカイナ」
放送情報
フジテレビ：2023年1月11日（水）より毎週水曜日24:55～（初回25:05～）
関西テレビ：2023年1月12日（木）より毎週木曜日26:25～
東海テレビ：2023年1月14日（土）より毎週土曜日25:45～
北海道文化放送：2023年1月15日（日）より毎週日曜日25:10～（初回25:20～）
テレビ西日本：2023年1月11日（水）より毎週水曜日25:55～
BSフジ：2023年1月18日（水）より毎週水曜日24:00～
AT-X：2023年1月15日（日）より毎週日曜日23:00～
配信情報
Prime Video（見放題独占）
スタッフ
原作：弐瓶勉（東亜重工）
監督：安藤裕章
シリーズ構成：村井さだゆき
脚本：村井さだゆき、山田哲弥
アニメーションキャラクターデザイン：福士亮平、小谷杏子
ビジュアルコンセプトデザイン：片塰満則
プロダクションデザイン：田中直哉、勅使河原一馬
CGスーパーバイザー：石橋拓馬、多家正樹
美術監督：久保季美子
3DBGマットペイントスーパーバイザー：松本吉勝
色彩設計：野地弘納
チーフレイアウト・アニメーションスーパーバイザー：井澤一勝
音響監督：土屋雅紀
音楽：KOHTA YAMAMOTO、馬瀬みさき
アニメーション制作：ポリゴン・ピクチュアズ
キャスト
カイナ：細谷佳正
リリハ：高橋李依
ヤオナ：村瀬歩
アメロテ：坂本真綾
オリノガ：小西克幸
ンガポージ：杉田智和
ハンダーギル：檜山修之
ハレソラ：堀内賢雄
(c)弐瓶勉／大雪海のカイナ製作委員会