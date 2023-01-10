TVアニメ「大雪海（おおゆきうみ）のカイナ」第1話のあらすじ、場面カットが公開された。

明日1月11日放送開始の「大雪海のカイナ」は、弐瓶勉とポリゴン・ピクチュアズがタッグを組むプロジェクト。第1話「天膜の少年」では、巨木から広がる“天膜”にある小さな村の少年・カイナの暮らしや、巨木の麓の小国・アトランドの王女であるリリハが、天膜にいるという賢者を求め、決死の覚悟で浮遊虫に乗ろうとする様子などが描かれる。

TVアニメ「大雪海のカイナ」

放送情報

フジテレビ：2023年1月11日（水）より毎週水曜日24:55～（初回25:05～）

関西テレビ：2023年1月12日（木）より毎週木曜日26:25～

東海テレビ：2023年1月14日（土）より毎週土曜日25:45～

北海道文化放送：2023年1月15日（日）より毎週日曜日25:10～（初回25:20～）

テレビ西日本：2023年1月11日（水）より毎週水曜日25:55～

BSフジ：2023年1月18日（水）より毎週水曜日24:00～

AT-X：2023年1月15日（日）より毎週日曜日23:00～

配信情報

Prime Video（見放題独占）

スタッフ

原作：弐瓶勉（東亜重工）

監督：安藤裕章

シリーズ構成：村井さだゆき

脚本：村井さだゆき、山田哲弥

アニメーションキャラクターデザイン：福士亮平、小谷杏子

ビジュアルコンセプトデザイン：片塰満則

プロダクションデザイン：田中直哉、勅使河原一馬

CGスーパーバイザー：石橋拓馬、多家正樹

美術監督：久保季美子

3DBGマットペイントスーパーバイザー：松本吉勝

色彩設計：野地弘納

チーフレイアウト・アニメーションスーパーバイザー：井澤一勝

音響監督：土屋雅紀

音楽：KOHTA YAMAMOTO、馬瀬みさき

アニメーション制作：ポリゴン・ピクチュアズ

キャスト

カイナ：細谷佳正

リリハ：高橋李依

ヤオナ：村瀬歩

アメロテ：坂本真綾

オリノガ：小西克幸

ンガポージ：杉田智和

ハンダーギル：檜山修之

ハレソラ：堀内賢雄

(c)弐瓶勉／大雪海のカイナ製作委員会