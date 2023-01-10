TVアニメ「痛いのは嫌なので防御力に極振りしたいと思います。2」第1話のあらすじ、先行カットが公開された。

1月11日にAT-Xほかで放送開始となる「痛いのは嫌なので防御力に極振りしたいと思います。2」。第1話「防御特化とクリスマス。」では、クリスマスシーズンの最中、メイプルたち楓の木のメンバーが新たな階層へ向かう様子や、街を探索していたメイプルが、変装してお店に入る炎帝ノ国のギルドマスター・ミィを見かける場面、探索中に怪しげな妖刀を見つけたカスミが、その効果を試してみるシーンなどが描かれる。

TVアニメ「痛いのは嫌なので防御力に極振りしたいと思います。2」

放送情報

AT-X：2023年1月11日（水）より毎週水曜日23:30～

ABCテレビ：2023年1月11日（水）より毎週水曜日27:14～

TOKYO MX：2023年1月11日（水）より毎週水曜日25:30～

テレビ愛知：2023年1月13日（金）より毎週金曜日26:05～

BS11：2023年1月11日（水）より毎週水曜日25:30～

スタッフ

原作：夕蜜柑（カドカワBOOKS『痛いのは嫌なので防御力に極振りしたいと思います。』／KADOKAWA刊）

キャラクター原案：狐印

監督：大沼心

シリーズ構成：志茂文彦

キャラクターデザイン・総作画監督：平田和也

総作画監督：本多弘幸

プロップデザイン：佐藤香織、澤入祐樹

武器デザイン：青木慎平、前嶋弘史

クリーチャーデザイン：あぼしまこ、HB2P、堀光明、藤井ありさ（チップチューン）

美術監督：新城湧基

美術設定：前田実

色彩設計：平間夏美

撮影監督：佐藤敦（スタジオシャムロック）

3D監督：北村浩久

編集：近藤勇二（REAL-T）

音響監督：小泉紀介

音響効果：川田清貴

録音調整：榎本慎一

音響制作：神南スタジオ

音楽：増田太郎

音楽制作：MAGES.

アニメーション制作：SILVER LINK.

製作：防振り2製作委員会

キャスト

楓の木

メイプル：本渡楓

サリー：野口瑠璃子

カスミ：早見沙織

カナデ：新井里美

マイ：加隈亜衣

ユイ：諏訪ななか

クロム：杉山紀彰

イズ：佐藤聡美

集う聖剣

ペイン：小野賢章

ドレッド：山崎たくみ

フレデリカ：竹達彩奈

ドラグ：神奈延年

炎帝ノ国

ミィ：佐藤利奈

シン：山口勝平

マルクス：石田彰

ミザリー：皆口裕子

ドラぞう：丹下桜

(c)2023 夕蜜柑・狐印／KADOKAWA／防振り2製作委員会