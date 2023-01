中島みゆき初のインスト・ベストアルバム、瀬尾一三作品集第4弾と同時発売

中島みゆき初のインスト・ベストアルバムと瀬尾一三作品集第4弾が、2023年3月1日に同時リリースされることが発表された。

3年ぶり44枚目となるオリジナルアルバム『世界が違って見える日』を3月1日に発売することを発表している中島みゆき。同アルバム発売と同日に、日本を代表する作・編曲家の瀬尾一三プロデュースによる初の2枚組オフィシャル・インスト・ベストセレクションアルバム『歌がなくても聞こえてくる「中島みゆきの音楽集」~こころに寄り添う24の旋律~』と、瀬尾が手がけた名曲を収録した作品集の第4弾『「時代を創った名曲たち4」~瀬尾一三作品集 SUPER digest~』の2作品が発売される。

『歌がなくても聞こえてくる「中島みゆきの音楽集」~こころに寄り添う24の旋律~』は瀬尾一三プロデュースによる中島みゆき公式のインストシリーズで、中島の名曲、代表曲をピアノやギター、チェロ、フルートなどの美しい楽器で奏でられた作品。現在発売されている『チェロとピアノで聞く 中島みゆき』『インストゥルメンタルで聞く 中島みゆき』のシリーズ5作品の中から瀬尾自身が今回の企画のために改めて選曲し、新曲として”毎日を頑張る人たちの心に寄り添う楽曲集”をコンセプトに5曲の新録音を収録した2枚組全24曲のベストアルバムとなる。

今作に新録される楽曲は2014年NHK朝の連続テレビ小説『マッサン』の主題歌「麦の唄」、『北の国から』などの数多くのドラマを手掛けた倉本聰が2017年にシニア世代に贈った帯ドラマ劇場『やすらぎの郷』主題歌「慕情」、2013年中島美嘉への提供曲「愛詞(あいことば)」、「化粧」と新アレンジの「ホームにて」。そして、過去のシリーズ5作品から「糸」「地上の星」「悪女」「空と君のあいだに」や現在公開中の映画『Dr.コトー診療所』の主題歌「銀の龍の背に乗って」など数々の名曲や代表曲を収録している。

新録のアレンジは中島みゆきのコンサートや「夜会」でバックミュージシャンも務めている十川ともじと、過去の公式シリーズ5作品を担当した佐藤朋生。演奏も同様に中島みゆきのバックミュージシャンを務めていた坂本昌之や友納真緒などが参加している。

また、『「時代を創った名曲たち4」~瀬尾一三作品集 SUPER digest~』は尾一三が手掛けた時代を象徴する名曲をまとめた作品集の第4弾。2017年の第1弾が10000枚を超える出荷となりコンピレーションアルバムとしては異例のヒットを記録。シリーズ第4弾となる今作には2014年NHK朝の連続テレビ小説『マッサン』の主題歌でNHK紅白歌合戦でも歌唱された名曲「麦の唄」(中島みゆき)、80年代、ドラマ出演&主題歌で話題となった「GOOD-BYE青春」(長渕剛)の他、昨今CITY POPとしてブームとなっている作品を収録。特に海外からも評価が高くTikTokの投稿、再生回数でブレイクした「黄昏のBAY CITY」(八神純子)や「Fly By Day」(杏里)、「LIVING IN THE CITY」(ジュディー・アントン)等、現在のCITY POPブームの一端を瀬尾が牽引していたことが分かる楽曲も収録されている。

<リリース情報>

『歌がなくても聞こえてくる「中島みゆきの音楽集」~こころに寄り添う24の旋律~』

定価:3,300円(税込)

商品番号:YCCW-10405~6

https://www.yamahamusic.co.jp/s/ymc/discography/1142

=収録曲=

■Disc-1

1. 慕情

2. 糸

3. 銀の龍の背に乗って

4. 愛詞(あいことば)

5. 悪女

6. 時代

7. 空と君のあいだに

8. 泣きたい夜に

9. with

10. 愛だけを残せ

11. 最後の女神

12. ホームにて

■Disc-2

1. 麦の唄

2. 化粧

3. 浅い眠り

4. 地上の星

5. 横恋慕

6. わかれうた

7. 狼になりたい

8. 歌姫

9. 誕生

10. 蕎麦屋

11. 一期一会

12. ヘッドライト・テールライト

『「時代を創った名曲たち4」~瀬尾一三作品集 SUPER digest~』

CD発売日:2023年3月1日

定価:3080円(税込)

商品番号:YCCW-10411

https://www.yamahamusic.co.jp/s/ymc/discography/1143

=収録曲=

1. ヘイ! / ナウ

2. 風の街 / 山田パンダ

3. My Sweet Little Eyes / しばたはつみ

4. 雨のステイション / ハイ・ファイ・セット

5. 酒もってこい / 芝田洋一

6. LIVING IN THE CITY / ジュディー・アントン

7. 男と女 / CHAGE and ASKA

8. Fly By Day / 杏里

9. GOOD-BYE青春 / 長渕 剛

10. 黄昏のBAY CITY / 八神純子

11. たわいないトワイライト / 松崎真人

12. 愛を振り向かないで / 石川優子

13. マリンブルーの恋人達 / 児島未散

14. ハーフムーン・セレナーデ / 河合奈保子

15. 風のエオリア / 德永英明

16. 君を抱きしめてた / 東野純直

17. 麦の唄 / 中島みゆき

(全17曲)

中島みゆき オフィシャルサイト https://www.miyuki.jp/