BAND-MAIDが10周年記念ツアー開催、ファイナルは横浜アリーナ

BAND-MAIDが、2023年1月9日に開催した『BAND-MAID TOKYO GARDEN THEATER OKYUJI』公演で、2023年3月より日本国内・海外含むツアーを行うことを発表した。
『BAND-MAID 10TH ANNIVERSARY TOUR』と題し活動10周年を記念した本ツアーは、3月23日の熊本公演を皮切りに日本国内は20都市23公演を行う。11月26日に迎えるTOUR FINALは単独公演としては自身最大規模となる横浜アリーナで開催。また5月と8月には大型フェス多数出演を含む全米ツアーも行う予定で、詳細は後日発表される。現在3月23日のKUMAMOTO B9.V1公演から7月19日のKAWASAKI CLUB CITTA公演までのファンクラブ先行受付も開始となっている。
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また、チケット完売となったTOKYO GARDEN THEATER公演のアーカイブ配信も実施中。2月8日までのロングアーカイブ含む各種チケットが用意されている。さらに10周年を記念しポニーキャニオン移籍後作品のハイレゾ配信も1月10日より各配信サイトにて順次販売開始となる。
＜ツアー情報＞
BAND-MAID 10TH ANNIVERSARY TOUR
2023年3月23日（木）KUMAMOTO B.9 V1
2023年3月25日（土）KAGOSHIMA CAPARVO HALL
2023年3月26日（日）FUKUOKA DRUM LOGOS
2023年4月21日（金）KOBE Harbor Studio
2023年4月22日（土）KYOTO KBS HALL
2023年4月24日（月）OSAKA BIG CAT
2023年7月3日（月）TOKYO ZEPP SHINJUKU
2023年7月9日（日）NIIGATA LOTS
2023年7月15日（土）SHIZUOKA LIVE ROXY SHIZUOKA
2023年7月19日（水）KANAGAWA KAWASAKI CLUB CITTA
2023年9月2日（土）NAGANO CLUB JUNK BOX
2023年9月3日（日）KANAZAWA EIGHT HALL
2023年9月22日（金）OKAYAMA CRAZYMAMA KINGDOM
2023年9月23日（土）HIROSHIMA CLUB QUATTRO
2023年9月30日（土）TAKAMATSU MONSTER
2023年10月1日（日）MATSUYAMA SALONKITTY
2023年10月7日（土）AKITA Club SWINDLE
2023年10月9日（月祝）MIYAGI SENDAI GIGS
2023年10月13日（金）HOKKAIDO SAPPOLO PENNY LANE24
2023年10月15日（土）HOKKAIDO OTARU GOLD STONE
2023年10月20日（金）OSAKA NAMBA HATCH
2023年10月25日（水）AICHI NAGOYA DIAMOND HALL
2023年11月26日（日）KANAGAWA YOKOHAMA ARENA （TOUR FINAL）
お盟主様抽選先行チケット（ファンクラブ抽選先行受付）
3月23日 KUMAMOTO B9.V1～7月19日 KAWASAKI CLUB CITTA公演までの受付
国内お盟主様抽選先行チケット受付
受付期間：1月9日（月祝）21:00〜1月15日（日）23:59
https://bandmaid.tokyo/contents/609626
海外お盟主様抽選先行チケット受付（海外居住の方のみ、英語）
受付期間：1月12日（木）13:00〜1月15日（日）23:59
https://bandmaid.tokyo/contents/609627
WELCOME TO ROCKVILLE 2023
開催日程：2023年5月18日～22日 ※米現地時間
https://welcometorockville.com/
Official HP：https://bandmaid.tokyo/