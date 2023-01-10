BAND-MAIDが10周年記念ツアー開催、ファイナルは横浜アリーナ

BAND-MAIDが、2023年1月9日に開催した『BAND-MAID TOKYO GARDEN THEATER OKYUJI』公演で、2023年3月より日本国内・海外含むツアーを行うことを発表した。

『BAND-MAID 10TH ANNIVERSARY TOUR』と題し活動10周年を記念した本ツアーは、3月23日の熊本公演を皮切りに日本国内は20都市23公演を行う。11月26日に迎えるTOUR FINALは単独公演としては自身最大規模となる横浜アリーナで開催。また5月と8月には大型フェス多数出演を含む全米ツアーも行う予定で、詳細は後日発表される。現在3月23日のKUMAMOTO B9.V1公演から7月19日のKAWASAKI CLUB CITTA公演までのファンクラブ先行受付も開始となっている。

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また、チケット完売となったTOKYO GARDEN THEATER公演のアーカイブ配信も実施中。2月8日までのロングアーカイブ含む各種チケットが用意されている。さらに10周年を記念しポニーキャニオン移籍後作品のハイレゾ配信も1月10日より各配信サイトにて順次販売開始となる。

＜ツアー情報＞

BAND-MAID 10TH ANNIVERSARY TOUR

2023年3月23日（木）KUMAMOTO　B.9 V1

2023年3月25日（土）KAGOSHIMA　CAPARVO HALL

2023年3月26日（日）FUKUOKA　DRUM LOGOS

2023年4月21日（金）KOBE　Harbor Studio

2023年4月22日（土）KYOTO　KBS HALL

2023年4月24日（月）OSAKA　BIG CAT

2023年7月3日（月）TOKYO　ZEPP SHINJUKU

2023年7月9日（日）NIIGATA　LOTS

2023年7月15日（土）SHIZUOKA　LIVE ROXY SHIZUOKA

2023年7月19日（水）KANAGAWA　KAWASAKI CLUB CITTA

2023年9月2日（土）NAGANO　CLUB JUNK BOX

2023年9月3日（日）KANAZAWA　EIGHT HALL

2023年9月22日（金）OKAYAMA　CRAZYMAMA KINGDOM

2023年9月23日（土）HIROSHIMA　CLUB QUATTRO

2023年9月30日（土）TAKAMATSU　MONSTER

2023年10月1日（日）MATSUYAMA　SALONKITTY

2023年10月7日（土）AKITA　Club SWINDLE

2023年10月9日（月祝）MIYAGI　SENDAI　GIGS

2023年10月13日（金）HOKKAIDO　SAPPOLO PENNY LANE24

2023年10月15日（土）HOKKAIDO　OTARU GOLD STONE

2023年10月20日（金）OSAKA　NAMBA HATCH

2023年10月25日（水）AICHI　NAGOYA DIAMOND HALL

2023年11月26日（日）KANAGAWA　YOKOHAMA ARENA （TOUR FINAL）

お盟主様抽選先行チケット（ファンクラブ抽選先行受付）

3月23日 KUMAMOTO B9.V1～7月19日 KAWASAKI CLUB CITTA公演までの受付

国内お盟主様抽選先行チケット受付

受付期間：1月9日（月祝）21:00〜1月15日（日）23:59

https://bandmaid.tokyo/contents/609626

海外お盟主様抽選先行チケット受付（海外居住の方のみ、英語）

受付期間：1月12日（木）13:00〜1月15日（日）23:59

https://bandmaid.tokyo/contents/609627

WELCOME TO ROCKVILLE 2023

開催日程：2023年5月18日～22日 ※米現地時間

https://welcometorockville.com/

Official HP：https://bandmaid.tokyo/