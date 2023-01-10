本日1月10日（火）に放送がスタートする新作アニメの情報をまとめました。コミックナタリーでは2023年冬アニメ作品まとめを公開中。
「久保さんは僕を許さない」
- AT-X：2023年1月10日（火）より毎週火曜日21:30～
- TOKYO MX：2023年1月10日（火）より毎週火曜日24:30～
- BS11：2023年1月10日（火）より毎週火曜日24:30～
- MBS：2023年1月10日（火）より毎週火曜日27:00～
「人間不信の冒険者たちが世界を救うようです」
- TOKYO MX：2023年1月10日（火）より毎週火曜日23:00～
- BS11：2023年1月10日（火）より毎週火曜日24:00～
- KBS京都 ：2023年1月10日（火）より毎週火曜日25:00～
- サンテレビ：2023年1月11日（水）より毎週水曜日24:00～
「とんでもスキルで異世界放浪メシ」
- テレビ東京系6局ネット：2023年1月10日（火）より毎週火曜日24:00～
- AT-X：2023年1月12日（木）より毎週木曜日21:30～
「とーとつにエジプト神2」
- TOKYO MX：2023年1月10日（火）より毎週火曜日25:00～